Benevento-Latina 5-0: vittoria schiacciante, i video dei gol

Il Benevento si impone con un netto 5-0 sul Latina, offrendo una prestazione dominante. La partita si sblocca subito al 4', quando un rimpallo fortuito tra Cardinali e Perlingieri porta la palla in rete, regalando il vantaggio ai padroni di casa. Il Latina prova a rispondere, ma fatica a trovare spazi contro una difesa ben organizzata.

Al 36', il Benevento raddoppia con Talia, che sfrutta un assist di Perlingieri e con un preciso sinistro batte il portiere avversario. Poco prima dell'intervallo, il Latina resta in dieci uomini a causa dell'espulsione di Ndoj per somma di ammonizioni, complicando ulteriormente la situazione per gli ospiti.

Nel secondo tempo, il Benevento dilaga. Al 56', Perlingieri firma il terzo gol, battendo nuovamente Cardinali con un tiro preciso. Al 75', Lanini, entrato da poco, sigla il quarto gol, chiudendo virtualmente la gara. Il sigillo finale arriva all'86', quando, dopo una respinta di Cardinali su un tiro di Starita, Lanini realizza il 5-0.

Una prestazione impeccabile per il Benevento che mantiene inviolata la propria porta anche grazie a un ottimo intervento di Nunziante all'81'. Il Latina, invece, esce dalla gara senza mai riuscire a impensierire seriamente i giallorossi.