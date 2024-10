Pro Vercelli-Un.Clodiense 1-1, Comi non basta per i tre punti

Finisce uno a uno la sfida tra Pro Vercelli e Union Clodiense, un pareggio giusto per quanto visto in campo con una Pro Vercelli che dopo aver trovato la rete nel primo tempo si è chiusa a difendere la rete di vantaggio e ha subito nel finale il pareggio degli avversari.

La cronaca Al 4’ ospiti pericolosi, la conclusione di Pozzi viene ribattuta dalla difesa vercellese, lo stesso Pozzi calcia ancora ma non trova di un soffio la porta; al 23’ annullata una rete alla Union Clodiense per fuorigioco di Sinani, al 28’ si vede la Pro Vercelli con un colpo di testa di Comi messo in angolo da Gasparini, alla mezzora fallo di mano di Salvi su tentativo di Vigiani, calcio di rigore che Comi trasforma spiazzando Gasparini, sesta rete per l’attaccante della Pro.

Al 15’ della ripresa il piazzato di Serena non inquadra la porta, al 34’ il colpo di testa di Verde non inquadra la porta, la Clodiense spinge alla ricerca del pareggio che trova a tre minuti dal novantesimo, cross di Maniero per Sinani che trova la deviazione vincente