Serie C/B: Tre giornate a Martinelli. Braglia salta il Pineto

Un solo squalificato dopo la 9ª giornata di campionato nel girone B di Serie C. Il Giudice Sportivo ha fermato per tre turni Riccardo Martinelli del Pontedera, per avere, si legge nella motivazione, “al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze”.

Fermato per una giornata anche l’allenatore del Campobasso Piero Braglia dopo la quinta ammonizione ricevuta durante la vittoriosa gara contro la Spal.

Ammende alle società: 200 euro al Campobasso, al Pontedera e alla Torres.

SOCIETA'

AMMENDA € 200,00

CAMPOBASSO - per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte.

PONTEDERA - per avere, i suoi sostenitori (circa il 16%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte.

TORRES - per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Le decisioni:

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MENICHINI LEONARDO (PONTEDERA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

BOSISIO MARCO (CAMPOBASSO)

RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)

POLIDORI MATTIA (PIANESE)

AMADIO STEFANO (PINETO)

BORSOI MATTEO (PINETO)

PRETATO MATTIA (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

FORAPANI MARCO (CARPI)

TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO)

GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)

BAGGI FEDERICO (PINETO)

VILLA LORENZO (PINETO)

D’ORAZIO LUDOVICO (SPAL)

CIANCI PIETRO (TERNANA)

PAGANINI LUCA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

VARONE IVAN (ASCOLI)

ZAGNONI DAVIDE (CARPI)

FRANZOLINI ANDREA (LEGNAGO SALUS)

CATANESE GIOVANNI (LUCCHESE)

FAZZI NICOLO (LUCCHESE)

AMORAN TOLUWANIMI PETE (PERUGIA)

GIRAUDO FEDERICO (PERUGIA)

MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)

ODJER MOSESB(PIANESE)

BRUZZANITI GIOVANNI (PINETO)

DEL SOLE FERDINANDON(PINETO)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (PINETO)

FALBO LUCA (RIMINI)

DE FELICE FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

KARLSSON OTTAR MAGNUS (SPAL)

PALOMBA LUIGI (VIS PESARO)

TONUCCI DENIS (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SETTEMBRINI ANDREA (AREZZO)

IACCARINO GENNARO(GUBBIO)

IBRAHIM OLAMIDE MAJID (LEGNAGO SALUS)

MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)

RICCI FEDERICO (PERUGIA)

PACCIARDI FEDERICO (PIANESE)

IANESI SIMONE (PONTEDERA)

PICCOLI MARCO (RIMINI)

NUNZIATINI FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

ZAMMARINI ROBERTO (SPAL)

DIAKITE ADAMA (TORRES)

CASAROTTO MATTEO (VIRTUS ENTELLA)

CASTELLI DAVIDE (VIRTUS ENTELLA)

SIAULYS OVIDIJUS (VIRTUS ENTELLA)

Foto: Campobasso Football Club