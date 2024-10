Serie C - Girone B: le designazioni arbitrali della decima giornata

Ufficializzate le designazioni arbitrali della 10ª giornata del girone B di Serie C in programma nel prossimo fine settimana. Si parte venerdì (20:30) con le gare Sestri Levante-Arezzo e Spal-Pescara. Sabato, alle 15:00, si giocheranno altre due partite, Ascoli-Perugia e Rimini-Pianese. Domenica ci saranno ben cinque gare, Gubbio-Pontedera e Torres-Ternana alle 15:00, mentre alle 17:30 si sfideranno Carpi-Lucchese, Milan Futuro-Legnago Salus e Virtus Entella-Vis Pesaro. La giornata si concluderà lunedì con il posticipo tra il Pineto e il lanciatissimo Campobasso. I molisani non avranno in panchina l’allenatore Braglia squalificato, mentre nel Pineto farà il suo esordio interno il nuovo allenatore Ivan Tisci, subentrato la scorsa settimana all'esonerato Cudini.

Programma e designazioni arbitrali:

Venerdì 18 ottobre – ore 20:30

SESTRI LEVANTE-AREZZO

Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro

Assistenti: Federico Mezzalira di Varese e Luigi Ferraro di Frattamaggiore

Quarto Ufficiale: Giacomo Pasquetto di Crema

SPAL-PESCARA

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Colavito di Bari

Quarto Ufficiale: Francesco D'Eusanio di Faenza

Sabato 19 ottobre (ore 15:00)

ASCOLI-PERUGIA

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia e Federico Linari di Firenze

Quarto Ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello

RIMINI-PIANESE

Arbitro: Carlo Esposito di Napoli

Assistenti: Umberto Galasso di Torino e Alessandro Cassano di Saronno

Quarto Ufficiale: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Domenica 20 ottobre

GUBBIO-PONTEDERA (ore 15:00)

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Stefano Vito Martinelli di Potenza e Carlo De Luca di Merano

Quarto Ufficiale: Matteo Cavacini di Lanciano

TORRES-TERNANA (ore 15:00)

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Andrea Cecchi di Roma 1

Quarto Ufficiale: Giorgio Bozzetto di Bergamo

CARPI-LUCCHESE (ore 17:30)

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Assistenti: Giovanni Boato di Padova e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco

Quarto Ufficiale: Marco Ferrara di Roma 2

MILAN FUTURO-LEGNAGO SALUS (ore 17:30)

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino

Assistenti: Federico Fratello di Latina e Simone Della Mea di Udine

Quarto Ufficiale: Maksym Frasynyak di Gallarate

VIRTUS ENTELLA-VIS PESARO (ore 17:30)

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Manuel Marchese di Pavia e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto

Quarto Ufficiale: Nicolò Dorillo di Torino

Lunedì 21 ottobre (ore 20:30)

PINETO-CAMPOBASSO

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo

Assistenti: Davide Di Dio di Caltanissetta e Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno

Quarto Ufficiale: Giuseppe Morello di Tivoli