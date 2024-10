Un tempo per uno tra Bulé e Briga, ritorno decisivo per la semifinale

Resta tutto in bilico, tutto in discussione, nella sfida tra Bulé Bellinzago e Briga valevole per i quarti di finale della Coppa Piemonte Eccellenza. Di fatto il pareggio maturato in casa dei "Tigrotti" annulla la gara d'andata per cui ad entrambe le formazioni occorrerà vincere al ritorno per staccare il pass per la semifinale, con l'ovvio vantaggio per gli agognini di giocarsi in casa le proprie chances di passaggio del turno. La pioggia e il campo pesante hanno caratterizzato il derby tra le due formazioni novaresi rimaste in corsa in Coppa in una giornata di tregenda che ha fatto temere anche per il rinvio della gara, scongiurato dall'attenuarsi dell'intensità delle precipitazioni. Il risultato è stato frutto della netta divisione con cui le due squadre si sono spartiti i tempi di gioco, il primo a favore dei padroni di casa e la ripresa di marca ospite, con il Briga che nel finale è andata anche vicino a piazzare il colpaccio approfittando dei cambi di valore a disposizione di Dossena e di un vistoso calo della formazione locale manifestatosi soprattutto nel quarto d'ora finale della gara, quando la testa era forse già proiettata al match clou di domenica che vedrà la Biellese ospite a Bellinzago Novarese.

Mezz'ora gialloblu E' un Bulé molto prossimo all'originale quello scelto da Licaj per fronteggiare il Briga, con i soli Perini e Penna tra i potenziali titolari dirottati in panchina e l'eroe degli ottavi Dervishi costretto addirittura in tribuna. In campo è Di Cesare a tenere in mano le redini del centrocampo mettendo a disposizione della squadra grinta e determinazione, con Blanda ed Imperato a contornare il mobile Latta nelle funzioni di boa. Mischia le carte invece Dossena che rinuncia a due pezzi da novanta come Caporale e Scienza per schierare un classico 4-4-2 in cui Rogora e Bertani sono i terminali offensivi, con Mastroianni e Brucoli pronti ad inserirsi partendo larghi. Con questo schieramento tuttavia il Briga fatica a trovare le misure e offre il fianco agli avversari che nella prima mezz'ora fanno letteralmente ciò che vogliono: al 5' Caldarulo prova a scaldare l'infreddolita platea calciando da fuori ma mandando la sfera lontano dai pali che vengono invece centrati dal perentorio colpo di testa di Fontana che al 7' stacca indisturbato a centro area sorprendendo l'intera difesa ospite per deviare alle spalle di Montrasi il calcio d'angolo battuto da Di Cesare. Il Briga rischia ancora al 10' quando Balossini si fa scippare il pallone al limite della propria area da Bertagnon il cui tiro è però da dimenticare; bella combinazione tra Blanda e Latta al 13' che permette all'attaccante di battere a rete da posizione invitante riuscendo a smuovere solo l'esterno della rete. Ancora un angolo tagliato di Di Cesare alla mezz'ora, la palla fa a fette l'area piccola senza che nessuno riesca ad intervenire per la deviazione vincente; passano un paio di minuti e tocca nuovamente a Latta provarci a giro con la traiettoria che resta troppo centrale per spaventare Montrasi. C'è anche il Briga in campo e diventa evidente al 34' quando Rogora si presenta a tu per tu con Del Duca che in uscita bassa riesce a respingere il tentativo poco convinto dell'attaccante mentre al 37' è Mastroianni a cercare la deviazione volante in acrobazia, tentativo poco fortunato visto che la sfera non si angola favorendo il facile intervento del portiere di casa.

Partita riequilibrata E' il centrocampo il reparto più in difficoltà della squadra ospite e Dossena corre ai ripari inserendo Gallotti per uno spento Martone. Non è la mossa che cambia il corso della gara ma un primo mattoncino per vedere il Briga uscire alla distanza sfruttando proprio l'abbondanza di soluzioni da inserire a gara in corso. Il Bulé resta invece così com'è e al 7' va vicino nuovamente al gol del raddoppio quando Di Cesare, dopo aver sverniciato Gaye Serigne, centra un pallone che Sciascia tocca goffamente rischia l'autorete: sul corner successivo va in cielo ancora Fontana ma questa volta il tocco del difensore ha meno fortuna e si perde senza conseguenze. Dossena sceglie dunque Asole e la voglia di rivalsa che solo un ex può nutrire, trovando sì questa volta la carta giusta dal mazzo: al 13' Frascoia su punizione getta nel panico i sedici metri del Bulé, Fontana alza un campanile diretto verso la propria porta e Del Duca è costretto a smanacciare un pallone che scende a candela prima che si infila beffardamente nella propria porta; al 17' però è mortifero il contropiede lanciato dagli ospiti, Asole serve sulla corsa Brucoli che si defila quel tanto che basta per sfoderare un diagonale che non lascia scampo al portiere del Bulé e rimette i piatti della bilancia ad uguale altezza. I padroni di casa sparano gli ultimi botti prima con Penna che al 25' converge verso il centro forzando un tiro che esce abbondantemente e poi - un minuto dopo - con la punizione dal limite di Di Cesare che sfiora il palo alla destra di Montrasi. Il finale però legittima il pareggio del Briga che esce dal campo addirittura con qualche rimpianto vista l'azione che Caporale confeziona al 39' per la corsa di Scienza che rientra tra due uomini prima di chiudere troppo la conclusione sul primo palo e soprattutto il pallonetto vincente che lo stesso Scienza battezza al 43' ma che viene prontamente annullato dal direttore di gara per una millimetrica posizione di fuorigioco colta dal guardalinee sotto la tribuna e duramente contestata non solo in campo ma anche sugli spalti.

BULE' BELLINZAGO-BRIGA 1-1

Reti: 7' Fontana (BB); 17'st Brucoli (B).

Bulé Bellinzago (4-3-3): Del Duca; Baruffaldi, Magoanara, Fontana, Prutean (21'st Piagni); Caldarulo (11'st Varallo), Di Cesare, Bertagnon; Imperato (39'st Li Gotti), Latta (4'st Penna), Blanda (44'st Bizzaro). A disposizione: Croccamo, Ghezza, Federici, Perini. All. Licaj.

Briga (4-4-2): Montrasi; Balossini, Gaye Serigne, Sciascia, Cervizzi; Mastroianni (11'st Asole), Frascoia (27'st Caporale), Martone (1'st Gallotti), Brucoli (27'st Morbin); Bertani (27'st Scienza), Rogora. A disposizione: Stangoni, Pici, Gasparoni, Ogliari. All. Dossena.

Arbitro: Antal di Torino.

Note: Ammoniti Magonara e Prutean per il Bulé Bellinzago, Balossini per il Briga.