Serie D - Girone F, settima giornata: le designazioni arbitrali

Rese note le designazioni arbitrali della 7ª giornata del girone F di Serie D. In vista del primo turno infrasettimanale in programma mercoledì 23 ottobre, su richiesta delle società, sono stati disposti due anticipi al sabato, Ancona-Civitanovese e Avezzano-Recanatese. Quest'ultima gara so giocherà a porte chiuse al Comunale di Trasacco. Le altre gare si disputeranno, come da programma, domenica 20 ottobre con calcio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Programma e designazioni arbitrali:

SABATO 19 OTTOBRE – ORE 15:00

ANCONA-CIVITANOVESE CALCIO

Arbitro: Francesco Aloise di Voghera

Assistenti: Massimiliano Cirillo di Roma 1 e Stefano Petarlin di Vicenza

AVEZZANO CALCIO-RECANATESE

Arbitro: Marco Zini di Udine

Assistenti: Giovanni Di Meglio di Napoli e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore

DOMENICA 20 OTTOBRE – ORE 15:00

ROMA CITY-L’AQUILA 1927

Arbitro: Valerio Gambacurta di Enna

Assistenti: Pietro Fae di Ozieri e Marco Riccobene di Enna

CASTELFIDARDO-SAMBENEDETTESE

Arbitro: Davide Ammannati di Firenze

Assistenti:Filippo Scorteccia di Firenze e Giovanni Gallà di Pistoia

CHIETI F.C. 1922-TERAMO 1913

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina

Assistenti: Fecheta e Dario Gherardini di Faenza

CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO-CALCIO TERMOLI 1920

Arbitro: Valerio Navarino di Taurianova

Assistenti: Paolo Romeo e Angelo Celestino di Reggio Calabria

VIGOR SENIGALLIA-SORA CALCIO 1907

Arbitro: Marco Gambirasio di Bergamo

Assistenti: Pietro Tinelli di Treviglio e Matteo Crippa di Lecco

FORSEMPRONESE 1949-ATLETICO ASCOLI

Arbitro: Marco Melloni di Modena

Assistenti: Guglielmo Iozzia di Roma 1 e Matteo Panella di Ciampino

NOTARESCO 1924-FERMANA

Arbitro: Riccardo Borghi di Modena

Assistenti: Francesco Lanfredi Sofia di Bologna e Beatrice Toschi di Imola