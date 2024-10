Novara-Albinoleffe 2-0, gli azzurri soffrono ma vincono ancora

Terza vittoria consecutiva per il Novara che dopo Pergolettese e Renate batte anche l’Albinoleffe e si porta nella parte sinistra della classifica, azzurri cinici come non mai che nonostante i tre punti hanno prodotto decisamente troppo poco, buon per Ranieri e compagni che Capelli al 91’ si è divorato l’uno a uno. Nota positiva la prima rete di Morosini e un Agyemang super che ha coronato la sua grande prestazione con un gol.

Il primo gol di Morosini permette al Novara di essere in vantaggio all’intervallo Al 4’ colpo di testa dell’ex Pro Vercelli Mustacchio alto sulla traversa, risponde prontamente il Novara, Borghini sfiora l’autorete per salvare una situazione difficile in area, sul successivo corner arriva la rete del vantaggio azzurro con Morosini al suo primo centro in maglia azzurra. Al 25’ si rivede l’Albinoleffe con Gusu, è attento Minelli, prima dell’intervallo ancora l’estremo novarese deve intervenire su una conclusione di Parlati.

Il gol dell’ex castiga il Renate All’11’ della ripresa un mancino di Parlati fa la barba al palo, il Novara si chiude in difesa e fa pochissimo in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, al 35’ il nuovo entrato Capelli per poco non approfitta di un’uscita indecisa di Minelli, finale palpitante, al 46’Manseri scheggia la traversa, un minuto più tardi Capelli spreca da due passi la palla dell’uno a uno, prima del triplice fischio arriva il due a zero firmato da Agyemang, il migliore in campo del Novara.

NOVARA-ALBINOLEFFE 2-0

Marcatore: 6’Morosini, 50’st Agyemang

Novara: Minelli, Lancini, Bertoncini, Khailoti (42’st Riccardi), Donadio (29’st Ghiringhelli), Calcagni, Ranieri (29’st Basso), Di Munno, Agyemang, Morosini (10’st Manseri), Ongaro. All. Gattuso

Albinoleffe: Marietta, Zambelli (10’st Longo), Mustacchio, Zoma, Fossati (16’st Capelli), Astrologo (40’st Giannini), Gusu, Parlati, Munari (40’st Vinzioli), Baroni, Borghini. All. Lopez

Arbitro: Migliorini di Verona.

Note: Corner 2-5. Ammoniti Ranieri e Ghiringhelli per il Novara, Baroni per l’Albinoleffe. Spettatori 1572.