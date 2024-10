Brescia-Sassuolo 2-5, grandissima vittoria dei neroverdi

Il Sassuolo si impone 5 a 2 allo stadio Rigamonti di Brescia, una grandissima prestazione contro una rivale per la promozione. I ragazzi di mister Fabio Grosso continuano il momento positivo e restano in scia di Spezia e Pisa.

Partono forti i neroverdi gli ospiti che dopo 3 minuti trovano il vantaggio: passaggio a rimorchio di Toljan per Boloca che entra in area e batte Lezzerini. Poco dopo Jallow disinnesca Thorstvedt e al 20' arriva il pari del Brescia: gran gol di Fogliata che anticipa Boloca e batte Moldovan riaprendo la partita. I padroni di casa controllano il match mentre i neroverdi sprecano tabtio in contropiede, pericoloso anche il Brescia ma Moldovan c'è così come Lezzerini che deve salvare su Laurienté.

Nella ripresa il Sassuolo segna dopo 10 minuti con Volpato che rientra e lascia andare un tiro a giro sul secondo palo. Il Brescia frastornato subisce il tris con Laurienté che trafigge Lezzerini con un tiro deviato. A metà tempo entra Berardi e al 37' serve l'assist per il gol del poker del Sassuolo che era già nell'aria da qualche minuto con il tiro di Iannoni. Risponde subito il Brescia che accorcia le distanze con Bjarnason con un gran colpo di testa. Il Sassuolo non si fa spaventare e amministra senza problemi il vantaggio, al 94' entra nei marcatori anche Pierini che trasforma al meglio una grande palla di Berardi che trova il secondo assist da subentrato.