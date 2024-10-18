Serie D/F: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 7ª giornata
Squalificati per un turno i tre calciatori espulsi domenica durante le gare della 7ª giornata. Salteranno il turno infrasettimanale Fernandez (Vigor Senigallia), Giampaolo (L’Aquila) e Graziano (Avezzano).
Le decisioni:
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
MARINI MATTIA (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ALEJAND (F.C. VIGOR SENIGALLIA)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
GIAMPAOLO DANIEL (L’AQUILA 1927 SSDARL)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco. (R AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GRAZIANO ALDO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)
SARE ABDOUL AZIZ (ANCONA S.S.C. A.S.D.)
FERRAIOLI EMANUELE (CITTÀ DI TERAMO 1913SRLSSD)
PELLEGRINI THOMAS (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
GEMINI MATTEO (SORA CALCIO 1907)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
FILIPPINI LORENZO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
DOMIZI JACOPO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)
MORDINI DAVIDE (RECANATESE SSD A RL)
MIOTTO ALESSANDRO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
PAPONI DANIELE (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
BANEGAS PABLO EZEQUIEL (L’AQUILA 1927 SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
FERRARI FLAVIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
ESPOSITO VITTORIO (CIVITANOVESE CALCIO SSDARL)
ALFIERI VINCENZO (RECANATESE SSD A RL)
BELLUSCI GIUSEPPE (RECANATESE SSD A RL)
TRACCHIA ANDREA (CALCIO TERMOLI 1920)
BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
FALL AMETH (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
FORGIONE COSIMO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
PAVONE FABIAN (CITTÀ DI TERAMO1913 SRLSSD)
SARDO MATTIA (FERMANA F.C. SSD A R.L.)
LOLIVA ANDREA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
TERASCHI MARCO (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
STAMPETE SIMONE (SORA CALCIO 1907)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
ARIAS ALEXIS EZEQUIEL (CIVITANOVESE CALCIO SSDARL)
RIZZO ETTORE CHRISTIA (CIVITANOVESE CALCIO SSDARL)
COSTANZI ALESSANDRO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
DONSAH GODFRED (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
SINI SIMONE (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
SANSEVERINO ALESSANDRO (CITTÀ DI TERAMO 1913SRLSSD)
FERRARA ANTONIO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)
TORRI RAFFAELLO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
BELLONI NICOLAS ALEXIS (L’AQUILA 1927 SSDARL)
CASELLA FRANCESCO (L’AQUILA 1927 SSDARL)
CIUTTI LORENZO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
CALISTO ALESSIO (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
TRASCIANI DANIELE (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
FABBRINI DIEGO (SAMBENEDETTESE SSDARL)
Foto: L'Aquila 1927