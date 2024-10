Serie D/F: le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale

Torna in campo il girone F di serie D nel primo dei due turni infrasettimanali previsti in stagione, il secondo ci sarà giovedì 17 aprile 2025. Si gioca l’ottava giornata. Turno interno per la Sambenedettese che ospita il fanalino di coda Avezzano. In trasferta, invece, l’altra capolista, la Forsempronese che fa visita alla Recanatese. Impegno esterno anche per il Chieti che sfida la Fermana.

Per quanto concerne le formazioni molisane, l’Isernia, reduce dalla vittoria nel derby, affronta in trasferta il Sora, mentre il Termoli riceve l’Ancona.

Programma e designazioni arbitrali:

ATLETICO ASCOLI-ROMA CITY F.C.

Arbitro: Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia

Assistenti: Gennaro Apollaro e Luca Angelini di Rimini

TERMOLI 1920-ANCONA

Arbitro: Francesco Pio Sarcina di Barletta

Assistenti: Alessio Fiore di Roma 1 e Davide Gneo di Latina

CITTA’ DI TERAMO 1913-VIGOR SENIGALLIA

Arbitro: Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco

Assistenti: Nicola Monaco di Sala Consilina e Gabriele Federico di Agropoli

CIVITANOVESE-CASTELFIDARDO

Arbitro: Daniele Dell'Oro di Sondrio

Assistenti: Andrea Giulio Adragna di Milano e Riccardo Zebini di Rovigo

FERMANA-CHIETI F.C. 1922

Arbitro: Simone Spagnoli di Tivoli

Assistenti: Edoardo Venturini di Ostia Lido e Manuel De Lucia di Frosinone

L’AQUILA 1927-NOTARESCO 1924

Arbitro: Francesco Polizzotto di Palermo

Assistenti: Salvatore Barbanera di Palermo e Alessandro Rallo di Marsala

RECANATESE-FORSEMPRONESE 1949

Arbitro: Riccardo Teodoli di Aprilia

Assistenti: Federico Giovanardi di Terni e Gian Marco Esposito di Formia

SAMBENEDETTESE-AVEZZANO CALCIO

Arbitro: Lorenzo Massari di Torino

Assistenti: Alex Scaldaferro di Vicenza e Filippo Todaro di Finale Emilia

SORA-CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO

Arbitro: Alessandro Angelo di Marsala

Assistenti: Alessio Proietti e Mario Nika di Terni