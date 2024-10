Sassuolo-Modena 2-0, neroverdi superiori nei singoli

E’ tempo di derby, nella decima giornata di Serie B il Sassuolo ospita al Mapei Stadium il Modena di mister Pierpaolo Bisoli. Nei neroverdi parte ancora dalla panchina Domenico Berardi, spazio dunque al tridente Laurientè, Mulattieri, Volpato.

Cronaca. La prima palla gol è di marca gialloblu, al minuto 11 Bozhanaj lascia andare un gran tiro dalla distanza ma Moldovan mette in corner. Al 27’ è ancora l’esterno albanese degli ospiti ad andare vicino alla rete, ma anche in questo caso il portiere neroverde risponde presente. Una manciata di minuti dopo è Palumbo a cercare la porta, ancora una volta con un tiro da fuori area, Moldovan si supera mettendo in corner. I neroverdi faticano a creare trame di gioco, l’occasione arriva per un regalo della difesa gialloblù che perde un pallone velenoso al limite dell’area di rigore e Zaro atterra Ghion, per l’arbitro Pairetto è calcio di rigore. Dal dischetto Laurientè spiazza Gagno e trasforma per il vantaggio neroverde.

Nella ripresa parte forte il Sassuolo, complice anche l’ingresso in campo di Berardi. Nello spazio di 2 minuti Gagno è chiamato a due parate su Thorstvedt e Laurientè. Girandola di campi per far entrare forze fresche, ma in questa seconda frazione di gioco i padroni di casa tengono bene il campo e segnano la rete del 2-0 con Thorstvedt su assist di Domenico Berardi, due giocatore fuori categoria per la Serie B. Il Modena subisce il colpo e fatica a rialzare la testa, ci prova Caso con un tiro da fuori area ma senza troppe pretese. Finisce cosi con la vittoria del Sassuolo per 2-0 nel derby e rimane aggrappato alle prime posizioni.