Gattuso, “La partita più difficile fino ad ora”

Un pareggio sul campo di Gorgonzola che porta mister Giacomo Gattuso a dichiarare quanto segue.

Sfida ostica. “Era una partita difficile e, forse, lo è diventata ancora di più di quello che pensavamo. Devo fare i complimenti alla Giana perché sono stati bene in campo e non hanno mai mollato, anche se noi abbiamo risposto colpo su colpo. Ho dovuto fare due cambi subito perché a mio avviso la squadra, con il 3-5-2, non avrebbe potuto reggere e poi, dopo quelle due sostituzioni, credo che la squadra si sia assestata. Nel frattempo l’abbiamo anche ribaltata e quindi vuol dire che ci avevo visto bene, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa è stata una battaglia, loro non hanno mollato niente e spingevano in continuazione, ma noi siamo stati bravi a reggere anche se poi abbiamo preso un gol un po’ strano, su rigore. Credo però che la squadra oggi abbia dato tutto, lottando su un campo veramente difficile”.

Avversari offensivi. “In settimana ci siamo preparati ad affrontare una squadra che giocava con il 3-5-2 mentre loro si sono schierato in campo inizialmente con un 4-2-3-1 e anche quella circostanza ci ha tolto tranquillità per via della nostra diversa preparazione alla gara. Abbiamo fatto fatica a prendere le misure, in particolare non riuscivamo a pressarli e senza i due cambi del primo tempo, la partita sarebbe finita senz’altro in modo differente”.

Il pareggio.“Abbiamo dato continuità di risultati, ci dispiace perché stavamo vincendo a 12 minuti dalla fine ma credo che la squadra abbia fatto tutto ciò che poteva fare, ovvero una partita giusta, lottando in un contesto non certo facile. Gli avversari sono stati sempre agguerriti e non avevo mai visto una squadra correre come la loro, questa è stata la partita più difficile che abbiamo disputato dall’inizio del campionato”.

Difficoltà nelle ripartenze. “ Un po’ ’ per nostro demerito, un po’ per bravura degli avversari che hanno attuato un forte pressing e non ci hanno permesso di riconquistare palla. Noi abbiamo dovuto prestare molta attenzione alla fase difensiva, non era semplice giocare in quel modo, avremmo sicuramente potuto sfruttare meglio qualche ripartenza, in particolare verso la fine, ma alla fine credo che il pareggio sia giusto e soprattutto guadagnato”.