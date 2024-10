Parma sprecone: agguanta l'Empoli e poi sbaglia il rigore con Bonny

Fa tutto il Parma. Autogol di Coulibaly a 10' dall'intervallo, pareggio di Charpentier a 10' dalla fine e rigore sbagliato da Bonny tre minuti dopo. Così salgono a 4 i legni colpiti nelle ultime due gare. Nonostante il terzo pareggio di fila aumenta il rammarico per non aver sfruttato l'occasione di poter tornare alla vittoria dopo due mesi e le sconfitte delle dirette avversarie per la salvezza prima della gara. La prima occasione dei crociati arriva all'11' con Bonny servito da Man che obbliga alla respinta Vasquez. Ancora Bonny al 27' trova la respinta di Viti in angolo. Così l'Empoli nell'unica occasione offensiva trova il gol al 35': Gyasi mette in mezzo per Fazzini che viene anticipato da Coulibaly che però infila Suzuki. A due minuti dall'intervallo Cancellieri con una bella traiettoria a giro colpisce in pieno l'incrocio dei pali. All'intervallo Pecchia decide di togliere uno spento Man per Charpentier ridisengnando il modulo da 4-2-3-1 a 4-3-2-1. Per i crociati è ancora Bonny l'uomo più pericoloso che al 57' costringe al salvataggio in angolo Vasquez. Lo stesso estremo difensore ospite sei minuti più tardi plana per togliere dall'incrocio il calcio piazzato diretto di Bernabè. Il Parma però riesce a pareggiare solo all'80': Valeri scarica a centro area la palla per Charpentier che infila Vasquez. Scorrono tre minuti e il portiere dei toscani atterra Almqvist lanciato in porta da Sohm: rigore ed ammonizione per l'estremo degli empolesi. Però Bonny calcia incredibilmente sulla traversa. Ad un minuto dalla fine Charpentier prova in girata sugli sviluppi di calcio d'angolo ma la palla sorvola la traversa. Finisce con un 1-1 che sorride solo all'Empoli. Per il Parma soltanto 4 punti nelle ultime 7 gare.