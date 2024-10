Serie D - Girone F: un solo squalificato dopo la nona giornata

Marco Raparo della Recanatese è l’unico calciatore squalificato dal Giudice Sportivo dopo le gare della 9ª giornata del girone F di Serie D. Il capitano giallorosso, espulso per doppia ammonizione, contro l’Ancona è stato fermato per un turno e salterà la gara contro il Castelfidardo. Pesante ammenda per il Notaresco. Di seguito tutte le altre decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.200,00 NOTARESCO CALCIO 1924 SRL - Per avere propri sostenitori rivolto per l'intera durata della gara espressioni offensive e irriguardose nei confronti della Terna.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

FILIPPI GIACOMO (RECANATESE SSD A RL)

AMMONIZIONE (I INFR)

EVANGELISTI MATTIA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RAPARO MARCO (RECANATESE SSD A RL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

POMPEI THOMAS (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

DE ANGELIS ALESSANDRO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

ALFIERI VINCENZO (RECANATESE SSD A RL)

FILI GIUSEPPE (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

NONNI LEONARDO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

SCHIAVINO MARCO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CASUCCI CHRISTIAN ALFO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

SARDO MATTIA (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

KEITA CHEICK (L’AQUILA 1927 SSDARL)

LOLIVA ANDREA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

FERRANTE EDOARDO (RECANATESE SSD A RL)

CAVACCHIOLI ALESSANDRO (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

SCOGNAMIGLIO MATTIA (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BOCCARDI FILIPPO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

SENESE ALBERTO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MINICUCCI MANEL (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

GAMBINI NICOLA (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

SERVALLI SIMONE (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

BABA YUSSIF (CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO)

MANJATE SILVA ANDERSON CRUYFF (CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO)

DIOP ISMAILA (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

FRANCO VALENTIN (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

PESARESI DENIS (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

MARUCCI STEFANO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

CAMILLONI NICOLA (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

KYEREMATENG NIGEL BRIAN (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

BARBERINI CHRISTIAN (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

CANDELLORI CRISTIAN (SAMBENEDETTESE SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BELCASTRO LUCA (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

GULINATTI ALESSIO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

GRAZIANO ALDO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BOCCACCINI MATTEO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

IMBRIOLA VINCENZO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

CASCIANO EMMANUEL (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

SUBISSATI ALESSANDRO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

DEL PINTO LORENZO (L’AQUILA 1927 SSDARL)

SALL IBRAHIMA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (RECANATESE SSD A RL)

LULLI LUCA (SAMBENEDETTESE SSDARL)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (SORA CALCIO 1907)