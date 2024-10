Il tecnico del Novara, Gattuso: “Quasi come una vittoria”

Un pareggio che vale quanto una vittoria, contro un Vicenza favorito un Novara FC temerario che non si è fatto spaventare ma ha dimostrato ancora una volta di poter affrontare chiunque. Di seguito le parole nel post conferenza.

Una partita perfetta. “Abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra forte in tutti i reparti con tanti giocatori di qualità e che ha potuto permettersi di sostituire i titolari facendo subentrare gente ancora più forte. Non era facile per noi ma abbiamo tenuto benissimo il campo, per fare punti contro il Vicenza dovevamo fare una partita perfetta sul piano difensivo e ci siamo riusciti perché abbiamo concesso veramente poco e abbiamo anche avuto un paio di situazioni per fare gol. A mio avviso il pareggio è un risultato giusto, sono contento perché la mia squadra ha lottato e ha fatto ciò che avevo chiesto e che avevamo preparato e ci portiamo a casa un punto con grande soddisfazione”.

Una difesa invalicabile. “Il Vicenza può contare su alcune individualità molto forti, sono molto pericolosi anche su palla inattiva, oltre ad avere giocatori di grande fisicità e struttura. La mia preoccupazione, vedendo la nostra formazione era quella di poter concedere qualcosa sulle palle inattive, invece ci siamo difesi bene e la squadra ha saputo reggere l’urto alla grande”.

Titolari a sorpresa. “La mia è stata una scelta precisa, anche se a dire il vero pensavo di creare qualche fastidio in più agli avversari. Con qualche situazione gestita meglio avremmo potuto incidere di più, in particolare per le qualità dei miei giocatori dato che sia Manseri che Gerardini sono molto bravi nell’uno contro uno, pensavo che potessimo fare qualcosa in più sotto l’aspetto offensivo, ma non era di certo facile. Anche sotto l’aspetto difensivo, poi, il Vicenza può vantare giocatori fuori categoria”.

Un punto prezioso. “Diamo continuità ai nostri risultati, oggi non era facile portare a casa dei punti e questo testimonia che la squadra comincia ad essere matura, ha capito come comportarsi in certi momenti della gara. Un pareggio contro il Vicenza è ben altro che un accontentarsi, è quasi come una vittoria. Ora dobbiamo proseguire su questa strada sperando sia quella giusta”.

Cannavaro. “Ha fatto molto bene, avevo bisogno di un giocatore dalle sue caratteristiche in difesa e penso di aver fatto la scelta giusta. Si è dimostrato un giocatore molto affidabile, ho poi dovuto cambiarlo perché ha rimediato un’ammonizione e non volevo rischiare nulla”.

Lorenzini, un ragazzo d’oro.“Ci verrà molto utile da qui in avanti. Lui è un ragazzo d’oro, è sempre stato con noi anche in questo suo momento non bello e, soprattutto, possiamo tornare a contare su un giocatore molto forte. Con lui il nostro reparto difensivo è ancora più solido”.

L’attacco. “Un po’ alla volta aggiusteremo tutto, troveremo delle soluzioni anche in fase offensiva. Anche oggi Ongaro, per come si è mosso e per quanto ha dato sino all’ultimo, ha fatto bene. La nostra è una squadra che regge molto bene a livello difensivo, ma è chiaro che dobbiamo migliorare un po’ nella fase offensiva, nella costruzione di gioco e magari acquisire un po’ più di personalità nel volerla giocare, perché a volte risultiamo troppo timorosi. So che ci sono anche gli avversari in campo e non è facile, ma in quel senso dobbiamo sicuramente migliorare”.