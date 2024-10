Novara-Vicenza 0-0, un buon punto per gli azzurri

Secondo pareggio consecutivo per il Novara che ferma il Vicenza sullo zero a zero e conquista un punto prezioso. Una partita difficile che la formazione di Gattuso ha affrontato con tante assenze, gli ospiti hanno fatto qualcosa in più colpendo un palo nella ripresa ma anche il Novara ha avuto qualche chance per sbloccare lo zero a zero.

Vicenza più pericoloso ma il Novara tiene Il Vicenza fin dalle prime battute di gara fa la partita, il Novara si difende con ordine e al 13’ Ongaro manca di un soffio la deviazione vincente, al 22’ risponde Costa con una bella punizione che costringe Minelli alla parata in due tempi, al 29’ Morra per poco non beffa l’estremo azzurro uscito maldestramente dalla porta, al 30’ Della Morte non inquadra la porta, prima dell’intervallo il destro di Manseri termina a lato.

Il Vicenza preme ma il Novara ha le sue chance La ripresa si apre con una conclusione di Della Latta fuori, al 23’ un colpo di testa di Rauti termina alto, al 32’ la più grande occasione del match è di Carraro il cui esterno viene deviato sul palo da Minelli, al 35’ il nuovo entrato Zamparo per poco non sorprende Minelli costretto ad una parata da portiere di hockey, nel finale per poco i padroni di casa confezionano la beffa prima con Basso e al 47’ con Ganz che impegna Confente.

NOVARA-VICENZA 0-0

Novara: Minelli, Cannavaro (23’st Riccardi), Bertoncini, Khailoti, Donadio (35’st Ghiringhelli), Calcagni, Basso, Agyemang, Gerardini (23’st Ranieri), Manseri (23’st Ganz), Ongaro. All. Gattuso

Vicenza: Confente, Carraro, Leverbe, Rauti (25’st Rolfini), Della Latta, Cuomo (12’st Greco), Costa, Talarico (12’st Zonta), Sandon, Morra (33’st Zamparo), Della Morte (33’st Capone). All. Vecchi

Arbitro: Ancora di Roma.

Note: Corner 3-6. Ammoniti Cannavaro per il Novara, Talarico, Costa e Della Latta per il Vicenza. Spettatori 2073, 832 paganti e 1241 abbonati.