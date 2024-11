Il Novara ora vola, Gattuso: ”Abbiamo sentito il calore del pubblico”

Splendida vittoria al “Piola” per il Novara FC che si porta nella zona play-off. Orgoglioso e soddisfatto mister Gattuso che con queste parole commenta la partita.

Dominatori. “Sono molto contento per la vittoria e per la prestazione, abbiamo giocato bene e abbiamo veramente dominato la partita. Siamo stati bravi a renderla più facile di quello che poteva sembrare, perché siamo stati bene in campo e abbiamo svolto al meglio la fase difensiva, oltre a quella offensiva. Ne è scaturita una gran bella partita dove loro sono parsi meno forti ma solo per merito nostro e per via del fatto che questa volta abbiamo svolto tutto al meglio, sono molto soddisfatto e contento”.

Difesa e attacco. “Ho detto alla squadra che era una partita importante prima della partita perché contro il Vicenza dovevamo fare benissimo solo una fase, quella difensiva, mentre con il Caldiero dovevamo, oltre a prestare attenzione in difesa visti alcuni loro giocatori molto bravi, principalmente fare bene in fase offensiva, altrimenti ne sarebbe derivata una partita mediocre. Sono soddisfatto perché siamo riusciti a fare bene entrambe le cose, a tratti giocando veramente bene e soprattutto muovendoci molto bene in campo, abbiamo dato pochi punti di riferimento agli avversari e la squadra ha saputo esprimersi al meglio”.

Pubblico. "Dobbiamo ovviamente continuare su questa strada, non possiamo accontentarci di questo, anche se stiamo facendo bene e la nostra posizione in classifica comincia ad essere di quelle importanti. Il pubblico se n’è accorto e anche oggi abbiamo sentito il loro calore, la nostra gente ha capito che questa è una squadra che va sostenuta e noi ci stiamo mettendo tanto, riuscendo a creare una bella intesa,circostanza che fa bene un po’ a tutti”.

Il ritorno di Lorenzini. “Volevo fare il cambio anche prima, ma avevo timore che qualcuno potesse finire le energie e ho aspettato per quel motivo. Ritroviamo un difensore molto forte, sarà un valore aggiunto per noi da qui in avanti, deve solo ritrovare un po’ di ritmo della gara perché la condizione fisica è già buona”.

Basso. “Considerando quella giocata contro il Vicenza ha fatto due grandi partite e non nascondo che, a tratti, ha sorpreso anche me. Lui ha una grandissima mentalità e cultura del lavoro e ha nelle corde questo tipo di prestazioni, non ha mai mollato in queste settimane anche se aveva sin qui giocato poco, invece è rimasto sempre sul pezzo e ha fatto due grandi partite. Sono davvero molto contento e spero per lui che da adesso in avanti le prestazioni possano essere sempre di questo spessore”.

Morosini, Ongaro e Ganz. “Deve solo star bene fisicamente e non deve risentire di acciacchi o problemi fisici. Quando sta bene è un giocatore molto forte, speriamo di potergli dare continuità, in campo non si risparmia, corre e lotta. Anche oggi è rientrato spesso in difesa e ha fatto gol, così come Ongaro. Sono contento anche per come è entrato in campo Ganz, anche lui sta facendo delle cose che non gli appartengono e anche lui si sta sacrificando per la squadra, questo avvalora il fatto che tiene molto alla causa ma, soprattutto, a far bene, anche lui ci ha permesso di centrare un ottimo risultato”.

Il gol avversario. “Mi spiace perché è giunto alla fine, anch’io sono rimasto un po’ spiazzato. Sarebbe stato bello non subire gol, però la squadra ha lottato e qualcosa all’avversario si è potuto anche concedere. Meno male che il loro gol è arrivato a due minuti dalla fine. Dobbiamo riuscire a migliorare sotto questo aspetto,sul finire del primo tempo ci siamo abbassati troppo e ho detto ai ragazzi che non era possibile cominciare la ripresa in quel modo. La squadra ha reagito subito e infatti è arrivato subito un altro gol a inizio del secondo tempo”.

La prossima gara. “Riprenderemo ad allenarci martedì. Nella prossima gara contro il Padova non ci sarà Bertoncini perché squalificato, mentre oggi mancava, oltre a Di Munno, anche Gerardini che ieri si è infortunato alla caviglia e oggi non era presente neppure in panchina. Ci appresteremo a giocare una gran bella partita e fortunatamente ci arriveremo bene. Vedremo se saremo in grado di fare buone cose, come mi auguro”.