Pinamonti regala i tre punti al Genoa a Parma e salva Gilardino

La panchina di Gilardino è salva. Un tap-in vincente di Pinamonti a 10' dalla fine regala la seconda vittoria in campionato al Genoa e inguaia il Parma. Dopo 4' Sohm stacca alto su cross di Valeri. Poi al 16' Pecchia perde Bernabè per un problema al flessore ed è costretto a mettere io giovane Anas. Proprio quest'ultimo al 23' scambia con bonny e mette di poco a lato. Cinque minuti dopo Mihaila calcia fuori la punizione in due in area. toccata da Valeri. Ad un minuto dalla fine del primo tempo Pinamonti stacca a lato su angolo di Martin. Nell'intervallo Pecchia toglie gli ammoniti Anas e Keita per inserire Almqvist ed Estevez, ma è il Genoa ad avere le occasioni migliori. La prima della ripresa subito al 47' quando Suzuki alza in angolo sul colpo di testa Thorsby su cross di zanoli. Otto minuti più tardi Estevez calcia sul fondo da fuori. Ancora Genoa pericoloso al 58' con Pinamonti che prende il palo e poi Del Prato salva sulla ribattuto di Badelj. Ci prova poi al 78' almqvist che conclude fuori dal limite. Passano due e Pinamonti mette dentro ribadendo la respinta di Ekhator. A cinque dalla fine Balotelli torna in campo dopo 4 anni e mezzo. Nel recupero Del Prato e Benedyczak provano a pareggiarla, ma non inquadrano la porta.