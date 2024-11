Benevento-Turris 2-1: paura iniziale ma ci pensa Super-Perlingieri

La tredicesima giornata del campionato di Serie C Now, girone C, ha visto il Benevento di mister Auteri affrontare la Turris allenata da Mirko Conte. Dopo il pareggio beffa contro il Crotone, il Benevento era determinato a vincere per consolidare il primato in classifica.

Auteri ha schierato la squadra con un 4-2-3-1: Nunziante tra i pali, difesa composta da Oukhadda, Berra, Capellini e Ferrara; a centrocampo Talia e Prisco; Lamesta, Acampora e Manconi alle spalle di Perlingieri, punta avanzata.

Il match è iniziato con le due squadre che si studiavano nei primi minuti. La prima occasione è stata per il Benevento con Manconi, ma la conclusione è stata respinta dal portiere Marcone. Al 15', Nocerino ha portato in vantaggio la Turris con un gran tiro dalla distanza che ha spiazzato Nunziante. Il Benevento ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio, che è arrivato al 23' grazie a un assist di Ferrara per la testa di Perlingieri, che ha realizzato l'1-1.

La Turris ha cercato subito di replicare e ha sfiorato il gol con Casarini, ma la sua conclusione di testa è stata respinta da Capellini. Dopo una fase calante del match, l'arbitro ha mandato tutti negli spogliatoi senza assegnare il recupero.

Nel secondo tempo, gli ospiti hanno tentato subito un affondo con Ekuban, ma Nunziante è riuscito a deviare il tiro con la punta delle dita. Al 53', il Benevento ha trovato il raddoppio con un mancino preciso di Perlingieri, che ha realizzato la sua doppietta personale.

La Turris ha accusato il colpo e il Benevento è andato più volte vicino al terzo gol, prima con Acampora e poi con Talia di testa. Mirko Conte ha effettuato i primi tre cambi, inserendo Parodi, Onofrietti e Giannone al posto di Nicolao, Ricci e Pugliese. Al 70', per il Benevento, sono entrati Simonetti e Borello al posto di Lamesta e Acampora.

Al 73', la Turris è andata vicina al gol con Casarini, ma Nunziante ha parato. Al 74', Trotta è entrato al posto di Ekuban e, un minuto più tardi, Manconi ha colpito in pieno il palo. Al minuto 85, Perlingieri, autore della doppietta, è uscito tra gli applausi, sostituito da Tosca. Due minuti più tardi, per la Turris, Porro ha preso il posto di Scaccabarozzi.

L'arbitro ha assegnato 5 minuti di recupero. Durante il recupero, Auteri ha inserito Viscardi al posto di Ferrara. La Turris ha spinto alla ricerca del pareggio, ma è stato il Benevento ad avere l'occasione per chiudere il match, con Manconi che ha sciupato una grande opportunità.

La partita è terminata con la vittoria del Benevento per 2-1, consolidando il primato in classifica.