Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Sono tre i calciatori fermati dal Giudice Sportivo dopo le gare della 10ª giornata. Salteranno la prossima gara Perrone del Città di Isernia San Leucio, Canonici e Alfieri della Recanatese, quest’ultimo per aver raggiunto la quinta infrazione in stagione.

Di seguito tutte le decisioni:

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

POMANTE MARCO (CITTA’ DI TERAMO 1913 SRLSSD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERRONE MARIO (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CANONICI GIOVANNI (RECANATESE SSD A RL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ALFIERI VINCENZO (RECANATESE SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

GIMENEZ ALAN DAMIAN (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

FORMICONI GIOVANNI (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

IPPOLITI GIOVANNI (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

TRACCHIA ANDREA (CALCIO TERMOLI 1920)

FALL AMETH (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

FORGIONE COSIMO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

SINI SIMONE (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

ESPOSITO FRANCESCO (CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

TAFA SHAQIR (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

AMERIGHI PATRIZIO IGOR (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

PANDOLFI LEONARDO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

BARBERINI CHRISTIAN (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

EUSEPI UMBERTO (SAMBENEDETTESE SSDARL)

STAMPETE SIMONE (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BELCASTRO LUCA (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

RICCI MEHDI (CALCIO TERMOLI 1920)

FOSSI DAWIT (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

CASCIANO EMMANUEL (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

PEPE ALFONSO (CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

PASSALACQUA MARCO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

ROBERTO EDOARDO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

VALSECCHI PIETRO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

DEL PINTO LORENZO (L’AQUILA 1927 SSDARL)

GELONESE LUCA (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE SSDARL)

BAUCO LORENZO (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MARTINIELLO ANTONIO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

SAMBOU BOUBACARR (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

COLARELLI PIERPAOLO (CALCIO TERMOLI 1920)

BALDINI MATTEO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

COTUGNO ANTONIO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

ERCOLANO SIMONE (CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO)

MEMA QAMIL (CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO)

NKOSI KANSAKU PEDRO JUNIOR (CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO)

LONCINI ALEX (CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

BEVILACQUA MARCO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

ROTONDO FILIPPO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

FONTANA TOMMASO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

PALUMBO LUIGI (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

URSO NICCOLO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

GIANNINI MARIO (L’AQUILA 1927 SSDARL)

BATTISTA NAZARENO (SAMBENEDETTESE SSDARL)

LONARDO EDOARDO (SAMBENEDETTESE SSDARL)

TOURE MOUSSA (SAMBENEDETTESE SSDARL)