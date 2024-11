Pro Vercelli-Alcione 1-0, torna alla vittoria la Pro

Dopo solo una vittoria negli ultimi due mesi la Pro Vercelli torna ai tre punti battendo uno a zero l'Alcione nella nebbia del "Piola", la miglior prova delle bianche casacche della stagione viene firmata da un rigore di Comi ma il punteggio sta stretto alla formazione di Cannavaro che ha avuto una decina di occasioni.

La cronaca Al 3' pericolosa la Pro Vercelli con una conclusione di Bunino troppo centrale, all'11' ci prova Comi con una girata bloccata da Baccin, al 24' destro di Iezzi che non impensierisce più di tanto l'estremo avversario, al 27' si vede l'Alcione con una conclusione di Invernizzi che non inquadra la porta, la prima frazione si chiude sullo zero a zero. Al 3' della ripresa girata di Bunino di un soffio fuori, al 6' Bunino, il più attivo della Pro, di testa manda alto; i padroni di casa continuano ad attaccare e trovano il meritato vantaggio al 23' viene assegnato un rigore per un contatto su Iotti, dagli undici metri Comi spiazza il portiere dell'Alcione e sblocca la partita, la reazione dei milanesi è nulla anzi la Pro Vercelli va più volte vicino al raddoppio.