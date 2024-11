Gattuso nel post Padova: “Bravo Novara, abbiamo dato tutto”

Prima del ritorno a Novara, mister Giacomo Gattuso commenta una gara gestita in maniera ottimale, nonostante la sconfitta contro il Padova rimane grande orgoglio perché nulla era semplice in terra veneta, anche a causa delle importanti assenze in campo. Soddisfatto di come gli azzurri hanno affrontato la capolista nel post partita dichiara quanto segue.

Consapevoli. “La squadra ha messo in campo tutto quello che poteva. Peccato per il risultato, abbiamo messo paura ad una squadra molto, molto forte. Torniamo a casa comunque consapevoli di aver fatto una grande partita e di aver dato tutto”.

Partenza incerta.“Loro sono partiti molto forti e non era neanche facili contenerli, sapevamo della loro forza specie quando riuscivano a giocare in velocità. Loro hanno davvero tanta qualità e fanno tutto nella massima velocità, per questo non è facile riuscire a difendersi però, a parte il quarto d’ora iniziale, siamo poi riusciti a prendere le misure e la squadra è sempre rimasta bene in campo. Pur andando sotto di due gol, nella ripresa i ragazzi non si sono fatti intimorire e la sfida è rimasta sempre in equilibrio, dovevamo giocare in questo modo, altrimenti avremmo rischiato di subire una goleada. La squadra è sempre rimasta in partita, alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi che avremmo potuto riaprirla e così è stato. Dico la verità, sino all’ultimo, dalla panchina, pensavo addirittura di pareggiarla, anche perché l’inerzia della partita era stata a nostro favore. È un grande peccato”.

Centrocampo. “Siamo arrivati cortissimi a questa partita per quanto riguarda il centrocampo e la prossima partita saremo ancora di meno, vista l’ammonizione rimediata da Ranieri. Gli avevo detto di fare attenzione oggi. Torniamo a casa con una sconfitta e anche con due squalifiche in vista della prossima partita (Lancini). Per importanza della gara, come avevo detto dopo la sfida con il Vicenza, era importante giocare con la migliore formazione possibile. Avevamo messo in preventivo che a Padova potesse starci una sconfitta, ma per la prossima dobbiamo arrivare al meglio delle nostre possibilità e della formazione da mettere in campo. Perdendo un altro pezzo, non sarà semplice capire come sistemare le cose”.