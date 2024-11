Padova-Novara 2-1, la capolista ferma la serie positiva azzurra

Il Padova centra la dodicesima vittoria stagionale battendo due a uno nel posticipo il Novara e rimane in vetta saldamente al girone A di Serie C, un successo maturato nella prima frazione con le reti di Bortolussi e Capelli, orgoglioso il Novara nella ripresa ad accorciare le distanze con Lorenzini e a provare fino al novantesimo a raggiungere il pareggio. Si ferma a sette la serie positiva del Novara che proverà domenica in casa contro la Union Clodiense a riprendere la marcia, problemi a centrocampo contro i veneti dove non ci saranno Di Munno, Calcagni e Ranieri che per il giallo ricevuto sarà squalificato.

Il gol dell’ex Bortolussi e Capelli danno il doppio vantaggio al Padova Prima doppia occasione per il Padova, Minelli si oppone a Fusi e a Bortolussi; meno brillante il numero uno novarese sulla conclusione di Valente all’11’, la respinta è centrale e per Bortolussi è un gioco da ragazzi siglare il gol dell’ex e dell’uno a zero provvisorio. Al 20’ un colpo di testa di Bortolussi termina di poco fuori, al 22’ si vede il Novara con Agyemang che viene fermato in uscita da Fortin, al 26’ gran sinistro dalla distanza di Ongaro su cui è bravo Fortin, prima dell’intervallo arriva il raddoppio del Padova con un chirurgico diagonale di Capelli.

In sei minuti il Novara chiude la pratica Ripresa senza troppe occasioni da rete, al 14’ Ongaro calcia malamente da posizione defilata, alla mezzora il colpo di testa di Lorenzini riporta in partita il Novara, un gol importante per il difensore appena rientrato dopo lo stop datogli dai medici ad agosto. Finale nervoso ma gli azzurri non riescono ad impensierire Fortin e il risultato non cambia più.

PADOVA-NOVARA 2-1

Marcatori: 11’Bortolussi (P), 43’Capelli (P), 30’st Lorenzini (N).

Padova: Fortin, Delli Carri, Belli, Perrotta, Crisetig, Fusi (20’st Voltan), Russini (20’st Bianchi), Villa, Capelli (40’st Kirwan), Valente (20’st Liguori), Bortolussi. All. Andreoletti

Novara: Minelli, Cannavaro, Lancini, Lorenzini, Ghiringhelli (20’st Ganz), Ranieri (20’st Cancola), Basso, Agyemang, Manseri (10’st Morosini), Donadio, Ongaro. All. Gattuso

Arbitro: Colaninno di Nola.

Note: Corner 2-2. Ammoniti Fusi e Perrotta per il Padova, Ranieri, Lorenzini e Lancini per il Novara. Spettatori 2597.