Novara-U.Clodiense 0-0, un pari da sbadigli al Piola

Dopo la sconfitta di Padova il Novara manca il ritorno alla vittoria non andando oltre lo zero a zero in casa contro la Union Clodiense, un pareggio maturato al termine di una partita brutta in cui gli ospiti hanno fatto qualcosa in più ma che non è bastato per portare in Veneto i tre punti. La formazione di Gattuso ha pagato le assenze a centrocampo di Ranieri e Calcagni, Di Munno entrato nella prima frazione è apparso molto distante dalla miglior condizione.

Soffre il Novara, la prima frazione termina sullo zero a zero Novara pericoloso con un’intuizione di Manseri per Ongaro che arriva un attimo tardi per agganciare la sfera, al 16’ Donadio ruba una sfera all’interno dell’area e calcia di prima intenzione a lato, al 22’ grande opportunità per gli ospiti con una conclusione di Biondi che sibila a fil di palo a Minelli battuto. Al 25’ azione personale di Manseri, la conclusione è troppo centrale per impensierire Brzan, è l’ultima azione del numero 70 che viene sostituito, al suo posto Di Munno e il Novara passa al 3-5-2, subito Morosini va vicino al vantaggio con un destro che costringe Brzan all’angolo, la prima frazione termina zero a zero con gli azzurri che offrono una prestazione molto deludente.

Ripresa inguardabile, il pari è inevitabile La ripresa vede sempre la Union Clodiense tenere il pallino del gioco, al 12’ una conclusione di Orfei viene respinta da Khailoti, al 18’ un destro di Donadio non inquadra la porta, non succede praticamente più nulla nonostante i tanti cambi e il Piola fischia un incontro deludente.

NOVARA-UN.CLODIENSE 0-0

Novara (4-4-2): Minelli; Cannavaro, Bertoncini, Khailoti, Agyemang; Manseri (27’st Di Munno), Cancola (21’st Ghiringhelli), Basso (41’st Gerardini), Donadio; Morosini (21’st Ganz), Ongaro. A disposizione: Negri, Desjardins, Migliardi, Riccardi, Brkic, Lorenzini, Koblar. All. Gattuso

Union Clodiense (4-2-3-1): Brzan; Lattanzio, Munaretto, Nessi, Sinn; Nelli (43’st Gasperi), Serena; Orfei (46’st Morello), Manfredonia (30’st Maniero), Biondi; Scapin (30’st Verde). A disposizione: Gasparini, Pozzi, Sinani, Barsi, Vukusic, Niang, Vitale. All. Andreucci

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Note: Corner 6-3. Ammoniti Basso per il Novara. Spettatori 1714, 1241 abbonati e 473 paganti.