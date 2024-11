Benevento-Avellino 2-2: la Strega la agguanta nel finale con Viviani

Nel Girone C della serie C Now è di scena lo storico derby tra Benevento e Avellino. Il match è valevole per la quindicesima giornata del campionato.

La Strega scende in campo con il 4-3-3 con Nunziante tra i pali; difesa composta da Oukhadda, Berra, Capellini, Tosca; Talia, Prisco, Simonetti a centrocampo; Lamesta, Manconi e Lanini che sostituisce il giovane Perlingieri impegnato nella nazionale Under 20 di Bernardo Corradi. Prima del match viene osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime della strada, rovinato dagli sfottò tra la tifoseria giallorossa e i 35 tifosi irpini presenti nel settore ospite.

Per i primi minuti di gioco le due squadre partono col freno a mano e non riescono a costruire azioni di rilievo in fase offensiva. Al minuto 20 primo cartellino giallo del match: l'arbitro Calzavara ammonisce Frascatore per fallo su Oukhadda. È lo stesso numero 27 a costruire la prima conclusione pericolosa della partita, la sua conclusione sfiora l'incrocio dei pali. Al 34' vantaggio del Benevento: Lanini gonfia la rete dopo un palo di Manconi. Tre minuti più tardi l'Avellino trova la rete del pareggio con un gol di testa di Frascatore. Gli ospiti ribaltano la partita in pochi minuti e si portano in vantaggio con un gol di D'Ausilio prima annullato per fuorigioco, poi convalidato. L'arbitro assegna un minuto di recupero durante il quale Simonetti colpisce in pieno la traversa. Finisce la prima frazione di gioco con gli ospiti in vantaggio per due a uno.

Inizia la ripresa, subito Lamesta ci prova su punizione, Iannarilli devia in angolo. Al 55' doppio cambio per i lupi: entrano Russo e Tribuzzi al posto di Gori e D'Ausilio, per i padroni di casa Acampora sostituisce Simonetti. I giallorossi sono incapaci di reagire allo svantaggio per questo Auteri opta per un cambio un attacco al minuto 62: entrano Borello e Starita al posto di Lanini e Lamesta. Al 64' l'arbitro ammonisce il giallorosso Tosca. I cambi non sembrano produrre l'effetto sperato perché il Benevento non riesce a reagire. Al minuto 84 per gli irpini esce Patierno ed entra Liotti. Al minuto 88 la Strega riesce a trovare la rete del pareggio con il neo entrato Viviani, il "Vigorito" esplode di gioia. Vengono concessi 5 minuti di recupero, C'è bagarre in area avellinese, l'arbitro ammonisce Capellini per fallo su Cionek. Termina dunque sul risultato di 2 a 2 il derby tra Benevento e Avellino.