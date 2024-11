Giudice Sportivo Serie D/F: quattro giornate a Pompei

Pesanti le decisioni del Giudice Sportivo nei confronti dell’Atletico Ascoli dopo la sconfitta interna contro l’Ancona. Società multata di 1.500€, l’allenatore Alex Simoni squalificato per quattro gare così come il portiere Thomas Pompei. Salterà la trasferta di Chieti Leonardo Nonni, anche lui espulso domenica. Un turno di stop anche per Filippo Orsi e Giovanni Ippoliti, entrambi del Sora, il primo perché espulso durante la gara di Fermo, il secondo per cumulo di ammonizioni.

Le decisioni del Giudice Sportivo:

AMMENDA

Euro 1.500,00 CALCIO ATLETICO ASCOLI - Per avere, al termine della gara, alcuni sostenitori rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti della Terna Arbitrale, cercando di venire a contatto con gli Ufficiali di gara e non riuscendovi solo grazie all'intervento della Forza Pubblica.

Euro 200,00 CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO - Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) che veniva lanciato sul terreno di gioco.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SIMONI ALEX (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

EVANGELISTI MATTIA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

POMPEI THOMAS (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NONNI LEONARDO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

ORSI FILIPPO (SORA CALCIO 1907)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

IPPOLITI GIOVANNI (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PIETRANTONIO MANFREDO (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

FRANCO VALENTIN (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

VISCIANO IVAN (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

PESARESI DENIS (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

BIANCHIMANO ANDREA (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

SARDO MATTIA (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

TAFA SHAQIR (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

SARE ABDOUL AZIZ (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

ALFIERI VINCENZO (RECANATESE SSD A RL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

FOSSI DAWIT (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

GALESIO LUIS FABIAN (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

PASSALACQUA MARCO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

VALSECCHI PIETRO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

PROCACCI LUCA (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FERRANDINO LUIGI EDOARDO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

CIABUSCHI JONATHAN (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

CANCELLO ROSARIO (CALCIO TERMOLI 1920)

COLARELLI PIERPAOLO (CALCIO TERMOLI 1920)

BOCCACCINI MATTEO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

ANTINUCCI ANDREA (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

ERCOLANO SIMONE (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

BEVILACQUA MARCO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

ROTONDO FILIPPO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

BIANCHI LORENZO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

SALL IBRAHIMA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

D’ANGELO MASSIMO (RECANATESE SSD A RL)

PESARESI LORENZO (RECANATESE SSD A RL)

BONELLO GABRIELE (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CODROMAZ ROBERTO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

CULTRARO GIOVANNI (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

GERLERO SANTIAGO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

GUERRIERO ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

MANZARI FILIPPO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

PELLEGRINI MATTEO (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

MESSORI PIETRO (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ALEJAND (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

GONZALEZ PEREZ SERGIO TOMAS (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

MARCHI ALESSANDRO (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

GUADALUPI LUCA (SAMBENEDETTESE SSDARL)