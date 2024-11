Riforma Zola in Serie C: il futuro del calcio passa dai giovani

La Lega Pro ha presentato ufficialmente la Riforma Zola, un ambizioso progetto che punta a trasformare la Serie C in un campionato sempre più orientato alla valorizzazione dei giovani talenti. L'iniziativa è stata introdotta dal giornalista Marco Cattaneo, in una cornice internazionale che ha riunito i protagonisti del calcio italiano e mondiale.

La riforma ha già mostrato risultati significativi: rispetto alla scorsa stagione, si registra un incremento del 48% di calciatori provenienti dai settori giovanili, un aumento del 25% dei minuti giocati da questi atleti, e un 26% di squadre in più che puntano sui propri vivaisti.

Guardando al futuro, la Lega Pro introdurrà incentivi senza precedenti: dalla stagione 2025-26, le premialità per l’utilizzo di giovani del vivaio cresceranno fino al 400%, raddoppiando le attuali previsioni. Entro il 2028-29, ogni club sarà obbligato a includere almeno otto giovani formati internamente nella propria lista settore giovanile.

L'obiettivo è chiaro: restituire alla Serie C il ruolo storico di fucina di campioni, contribuendo al rilancio del calcio italiano e alla creazione di nuove stelle per la Nazionale azzurra, seguendo le orme di leggende come Roberto Baggio e Totò Schillaci. La Riforma Zola rappresenta un passo deciso verso un nuovo rinascimento calcistico.

Gianfranco Zola: “Voglio ringraziare i club per un sostegno così ampio. Senza la Serie C non avrei mai avuto la stessa carriera e sin dal primo giorno da Vicepresidente volevo fare qualcosa per i giovani. Oggi la Riforma Zola è realtà, la speranza è che nei prossimi anni dal nostro campionato passino i futuri numeri dieci della nazionale. Continueremo a lavorare per vedere sempre più prodotti dei settori giovanili sui campi della Serie C, ci piacerebbe che i campionati under 15 e under 17 fossero unificati per alzare il livello. Siamo sulla strada giusta”.

“Oggi è una giornata storica per la Serie C. Lavoriamo da tempo, insieme al Vicepresidente Gianfranco Zola, al Consiglio Direttivo e a tutti i club, per dare alla Lega Pro un domani importante. #futuroinsieme, oltre ad essere il programma della governance per il prossimo quadriennio, è il simbolo di una Serie C che vuole tornare ad essere il vivaio del calcio italiano. La Riforma Zola è forte perché condivisa da tutti” – ha concluso il presidente della Serie C, Matteo Marani.