Taranto-Benevento 0-2: i giallorossi la sbloccano nel secondo tempo

Il Benevento conferma la propria supremazia nel campionato, espugnando lo stadio "Iacovone" con un convincente 2-0 contro il Taranto. Una vittoria che permette ai giallorossi di mister Auteri di mantenere la testa della classifica e ribadire le ambizioni di promozione, grazie alle reti di Starita e Talia nella ripresa.

L'inizio di gara è stato equilibrato, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Al 3' il Taranto ha avuto un'occasione clamorosa: un calcio d'angolo battuto da Guarracino ha permesso a De Santis di colpire la traversa con un'incornata che ha fatto tremare i tifosi del Benevento. Gli ospiti hanno risposto al 38' con un’azione che ha visto Simonetti protagonista, ma il suo tiro è stato respinto dal portiere Del Favero. Borello, sulla ribattuta, ha sprecato un'occasione d'oro calciando fuori a porta praticamente vuota. Nonostante alcuni sprazzi di intensità, il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, lasciando tutto in sospeso per la ripresa.

Nel secondo tempo, Auteri ha rimescolato le carte inserendo Acampora e Ferrara, e la squadra ha subito mostrato un cambio di marcia. Dopo una prima fase di pressione, il Benevento ha trovato il vantaggio al 66': sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Starita è stato il più rapido a intervenire, mettendo la palla in rete e firmando l’1-0. Il gol ha scosso il Taranto, che ha provato a reagire ma senza creare pericoli concreti. I giallorossi, al contrario, hanno continuato a spingere, trovando il raddoppio al 75': un altro corner ben battuto ha pescato Talia, che di testa ha superato Del Favero, chiudendo di fatto la partita. Nel finale, il Benevento ha gestito il vantaggio con maturità, neutralizzando i tentativi poco incisivi dei padroni di casa. Unico episodio degno di nota l’infortunio di Shiba, che ha costretto il tecnico Cazzarò a inserire Fiorentino. Al triplice fischio, dunque, il Benevento esce dallo "Iacovone" con tre punti che consolidano il primato in classifica.