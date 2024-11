L'Atalanta cala il tris a Parma e coglie la settima vittoria di fila

L'Atalanta passa a Parma ed ottiene la settima di vittoria di fila. Gli orobici calano il tris ai ducali e agganciano l'Inter in testa alla classifica in attesa della sfida del Maradona tra Napoli e Roma. A poco serve ai padroni di casa la rete illusoria di Cancellieri che non basta ad evitare la quarta sconfitta interna in campionato. Ai bergamaschi bastano 4' per andare in vantaggio con Retegui che stacca di testa in rete su cross dalla destra di Bellanova per il 12esimo gol in campionato. Tre minuti dopo è Bonny a rispondere per i crociati con la conclusione che si perde di poco sul fondo. Poi gli atalantini sfiorano tre volte il raddoppio con Retegui (16' e 19') e Lookman (33'). Ma al 39' lo trovano con Ederson che spinge in rete su corta respinta di Suzuki dopo un traversone basso dalla sinistra di Ruggeri. Allo scoccare dei primi 45' Carnesecchi smanaccia prima su Bonny e poi su Valeri. Il Parma accorcia le distanze al rientro dell'intervallo con un'invenzione di Cancellieri. L'ex Empoli al 49' riceve da Mihaila, si gira, salta Toloi e spacca la porta. Cinque minuti dopo viene espulso Gasperini. L'Atalanta chiude i conti al 75' con il piatto di Lookman su cross dalla destra di Cuadrado.