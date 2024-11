Pro Vercelli-Albinoleffe 0-2, nella ripresa passano i bergamaschi

Continua il difficile girone d'andata per la Pro Vercelli che al termine di una prestazione insufficiente perde due a zero al "Piola" contro l'Albinoleffe, decidono nella ripresa le reti di Baroni e Zoma, le bianche casacche praticamente non tirano mai nello specchio della porta, un dato su cui riflettere in vista dei quattro match prima di Natale che vedranno Bunino e compagni impegnati quattro volte fuori casa.

La cronaca Pro Vercelli ancora senza Comi per un problema alla caviglia, nell’Albinoleffe c’è Mustacchio grande ex di giornata, al 17’ pericolosi gli ospiti con Zoma a cui si oppone Rizzo, al 21’ cross di Mustacchio per Parlati che di testa non inquadra la porta, nel primo tempo praticamente la Pro Vercelli non si rende mai pericolosa ma riesce ad andare all’intervallo sullo zero a zero.

Al 18’ della ripresa girata di Mustacchio controllata da Rizzo, al 21’ finalmente si vede la Pro, cross di Iotti per Bunino che sfiora la traversa, al 25’ il colpo di testa di Zoma viene salvato sulla linea da un difensore vercellese, alla mezzora l’Albinoleffe passa in vantaggio, Baroni risolve una mischia in area e può festeggiare la rete dell’uno a zero, al 38’ arriva il raddoppio di Zoma che prima vede respingere la sua conclusione da Rizzo ma è il più lesto sulla ribattuta a ribadire in rete