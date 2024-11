“Novara, cuore e grinta“, la soddisfazione di mister Gattuso

Finisce 0-2 la partita contro l’Arzignano sul campo degli avversari che incoraggia la squadra del Novara FC che riesce a tenere testa alla sfortuna delle assenze e agli avversari.

Attenzione, determinazione, cuore e grinta. “E’ stata una partita sofferta, sul 2-0 gli avversari ci hanno dato del filo da torcere. Sapevamo che la partita da fare era questa, così come sapevamo che oggi c’era da mettere in campo tanta attenzione, determinazione, cuore e grinta. La squadra ha retto bene, facendo ciò che doveva e ne è scaturita una vittoria pesante, adesso la nostra classifica appare decisamente più bella e importante. Quello che mi è piaciuto in assoluto è lo spirito di squadra, anche nei momenti in cui stavamo soffrendo ha sempre saputo trovare le necessarie risorse e soluzioni per impedire agli avversari di fare gol. Va dato merito ai ragazzi perché su un campo così difficile non era semplice imporsi, specie considerando che loro arrivavano da un mese e mezzo in cui avevano raccolto tanti risultati, subendo un solo gol in cinque partite. La squadra, oggi, ha fatto una grande partita”.

Donadio.“L’idea era quella di impiegare due mezzali che potessero rendersi anche offensive. Sia Basso che Donadio hanno ricoperto molto bene questo ruolo. Personalmente devo fare i complimenti a Donadio perché lui è dall’anno scorso che fa tutto quello che gli chiedo, ricoprendo più ruoli e riuscendoci sempre tanto bene. Non era facile giocare oggi in un ruolo per lui quasi inedito, ma ha saputo interpretare al meglio la partita”.

La difesa. “Hanno lavorato veramente bene tutti: i tre difensori centrali hanno fatto una grandissima partita, sia sulle palle inattive che sui tanti cross verso la nostra area. L’avversario ci ha anche messo in difficoltà, ma abbiamo retto davvero bene e questo ci dà solidità e concretezza. Oltre ad una nostra grande partita a livello difensivo, siamo risultati anche concreti e nelle azioni a nostro favore siamo riusciti ad andare in gol. Va fatto un applauso alla squadra perché anche in un momento di difficoltà come quello attuale, specie a centrocampo, è riuscita a sopperire con una grande prestazione”.

Verso la fine. “Dopo i 2 gol gli avversari hanno trovato ancora più energie perché non avevano più nulla da perdere, hanno portato tanti giocatori sopra la linea della palla e noi siamo stati costretti ad abbassarci, non avendo tante alternative in mezzo al campo non ho voluto rischiare nulla e fare dei cambi, proseguendo con quell’assetto. Alla fine quello che importa è stato portare a casa una vittoria che ci dà ancora più forza e morale per fare più punti possibili in questo girone di andata”.

Crescita.“La squadra ha reagito bene. Nella scorsa partita abbiamo patito le tante assenze a centrocampo e il valore dei nostri giocatori, questo ci ha reso difficile mettere in atto una prestazione importante, invece oggi abbiamo avuto subito una reazione a quella partita e la squadra ha dimostrato tutto il suo valore”.