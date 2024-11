Arzignano-Novara 0-2, bel successo esterno per gli azzurri

Torna alla vittoria il Novara che con una rete per tempo passa sul campo dell’Arzignano e rafforza la sua posizione play-off, una prova di sostanza degli azzurri che mettono a segno con Morosini e Basso due reti di pregevole fattura.

Magia di Morosini, Novara avanti all’intervallo Al 13’ Novara pericoloso con Morosini che servito da Ongaro viene fermato con una parata di piede da Boseggia, è il preludio del gol che arriva due minuti più tardi, gran esterno destro di Morosini all’angolino, quinta rete stagionale per l’attaccante azzurro sempre più convincente. Al 17’ angolo di Donadio per Morosini, miracolo di Boseggia; al 20’ si vede finalmente l’Arzignano, Lunghi per Lakti il cui tiro a volo non inquadra la porta, la prima frazione termina con il vantaggio del Novara per una rete a zero nonostante un brivido al 43’ quando Lorenzini rischia un clamoroso autogol, la traversa salva Minelli.

Ripresa inguardabile, il pari è inevitabile Ripresa più sofferta per la formazione di Gattuso, al 2’ Longhi manca l’appuntamento con la conclusione all’interno dell’area, al 6’ il Novara raddoppia con una gran conclusione di Basso dalla distanza, immobile Boseggia, prima rete con la maglia della squadra piemontese per l’ex Ancona. Al 9’ provvidenziale intervento di Lorenzini sulla linea su destro a botta sicura di Cariolato, ci prova Bordo su punizione, Minelli salva in angolo, grande intervento del numero uno novarese al 20’ su Antoniazzi, i quattordici corner dell’Arzignano non bastano a riaprire la partite e il Novara porta a casa tre punti preziosissimi.

ARZIGNANO-NOVARA 0-2

Marcatori: 15’Morosini, 6’st Basso.

Arzignano: Boseggia, Rossoni, Bordo, Lakti (32’st Centis), Lunghi (42’st Stefanoni), Cariolato, Antoniazzi (42’st Cerretelli), Boccia (23’st Benedetti), Boffelli, Milillo, Nepi (22’st Mattioli). All. Bianchini

Novara: Minelli, Bertoncini, Donadio, Ongaro, Ranieri, Morosini (23’st Ganz), Ghiringhelli (39’st Migliardi), Lorenzini (39’st Riccardi), Agyemang, Lancini, Basso. All. Gattuso

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Note: Corner 14-3. Ammoniti Cariolato per l’Arzignano, Minelli per il Novara.