Serie D/F: squalificati in sette, tutti per una giornata

Queste le decisioni del Giudice Sportivo di Serie D per quanto concerne il girone F dopo la 13ª giornata. Una giornata di stop per l’unico espulso di giornata, Granatelli della Fermana. Oltre a Granatelli squalificati altri sei calciatori, tutti per cumulo di ammonizioni. Diffida e malta per il Sora per le intemperanze dei suoi tifosi.

Le decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA E DIFFIDA

Euro 1.600,00 SORA CALCIO 1907 - Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco 2 pietre di piccole dimensioni ed una bottiglietta d'acqua semipiena che colpiva un A.A. ad una spalla. A causa di ciò la gara veniva momentaneamente sospesa per 1 minuto.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SCHETTINO MASSIMILIANO (SORA CALCIO 1907)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANATELLI MATTIA (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ALLUCI MATTEO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

SCHIAVINO MARCO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

GIMENEZ ALAN DAMIAN (CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO)

FORMICONI GIOVANNI (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

EUSEPI UMBERTO (SAMBENEDETTESE SSDARL)

FILI GIUSEPPE (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MASCELLA MATTIA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

FORGIONE COSIMO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

SINI SIMONE (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CASUCCI CHRISTIAN ALFO

(FERMANA F.C. SSD A R.L.)

VALSECCHI PIETRO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

BANEGAS PABLO EZEQUIEL (L’AQUILA 1927 SSDARL)

RAPARO MARCO (RECANATESE SSD A RL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ROMIZI MARCO AUGUSTO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CAMILLONI MANUEL (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

BOCCACCINI MATTEO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

IMBRIOLA VINCENZO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

BABA YUSSIF (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

CASCIO FACUNDO (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

BUONAVOGLIA SALVATORE (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

ROTONDO FILIPPO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

PERSANO MATTIA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

D’ANGELO MASSIMO (RECANATESE SSD A RL)

MARCHEGIANI GIOSUE (RECANATESE SSD A RL)

TRASCIANI DANIELE (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

AMADORI NICOLO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

MARTINIELLO ANTONIO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

PECCI CRISTIAN (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

SEVERINI MIRCO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

MENNA THIAGOERNESTO (CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

SANSEVERINO ALESSANDRO (CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

ZUCCHERATO MARCO (L’AQUILA 1927 SSDARL)

CIUTTI LORENZO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

DI BARTOLO MARZIO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

DEL BELLO JACOPO (RECANATESE SSD A RL)

GENNARI MATTIA (SAMBENEDETTESE SSDARL)

LULLI LUCA (SAMBENEDETTESE SSDARL)

SALVIATO EDOARDO (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BELLUCCI FILIPPO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

PASSEWE ABUBAKA MORRIS (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

QUARANTA IVO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BARCHI SAMUELE (CALCIO TERMOLI 1920)

OSAMA RAMZY EYAD (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

BAINOTTO IAGO THOMAS (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

DIOP SERIGNE FALLOU (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

BARBERINI CHRISTIAN (L’AQUILA 1927 SSDARL)

DI CAIRANO DAVIDE (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

SEMPRINI EMANUELE (SAMBENEDETTESE SSDARL)