Benevento-Audace Cerignola 1-1. Ad Acampora risponde Jallow

Al Vigorito si affrontano Benevento e Audace Cerignola ovvero la prima e la seconda del campionato di Serie C Now, girone C. Il match è valevole per la diciassettesima giornata.

La Strega vuole consolidare il suo primato e scende in campo col 4-2-3-1 con Nunziante tra i pali; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara in difesa; Talia, Prisco a centrocampo; Lamesta, Acampora, Simonetti a supporto di Manconi, che sostituisce Perlingieri ancora alle prese con dei fastidi muscolari.

Inizia il match e la prima occasione importante della partita è di Jallow, il suo tiro sfiora la porta giallorossa. Al 12' Nunziante salva la porta giallorossa in ben tre occasioni ravvicinate con Jallow, Paolucci e Salvemini. Tutto il Vigorito applaude il portiere, classe 2007, autore di un vero e proprio miracolo. Al 14' i padroni di casa rispondono con una punizione precisa di Manconi, deviata in angolo da Saracco. Al 19' si registra una conclusione dalla distanza di Tascone parata da Nunziante. Al 29' di nuovo ospiti vicini al vantaggio con Jallow che colpisce al volo, la partita diventa nervosa e fioccano i cartellini gialli: l'arbitro ammonisce Russo, Simonetti e Coccia. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco calano vistosamente i ritmi, dopo tre minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Inizia la ripresa: per il Cerignola entra Tentardini al posto di Coccia. Al minuto 58 i giallorossi passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Acampora su cui è decisiva una deviazione di Visentin che realizza l'autorete. Dopo appena 4 minuti Jallow riporta la situazione in perfetto equilibrio realizzando la rete dell'1-1. Il Benevento non riesce a rendersi pericoloso in fase offensiva e Auteri corre ai ripari inserendo Lanini e Viviani al posto di Acampora e Prisco e Starita al posto di Lamesta. Cambi anche per il tecnico Raffaele che inserisce Parigini al posto di Jallow e Ruggiero al posto di Bianchini. Per il Benevento entra anche Perlingieri, l'arbitro assegna tre minuti di recupero ma il risultato non si sblocca. Benevento e Audace Cerignola termina sul risultato di 1-1 con la Strega che conserva il primato in classifica.