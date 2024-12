Pro Vercelli, si dimette Cannavaro

Paolo Cannavaro non è più l'allenatore della Pro Vercelli, il tecnico si è dimesso dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia che faceva seguito ad un brutto momento anche in campionato che ha portato le bianche casacche in zona play-out.

Il nuovo mister della Pro sarà Marco Banchini, classe 1980 ha allenato anche Como e Alessandria nella sua carriera; Banchini ha firmato un contratto fino al termine della stagione.