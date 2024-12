Il Parma torna a sorridere al Tardini dopo 99 giorni: 3-1 alla Lazio

Dopo 99 giorni il Parma torna a vincere al Tardini. La vittima dei crociati è un’altra big: la Lazio battuta 3-1 che arrivava in terra ducale da cinque vittorie di fila. Dopo il Milan lo scorso 24 agosto, con una prova perfetta la squadra di Pecchia trova la seconda vittoria nelle ultime tre giornate che le permettono di arrivare a quota 15 in classifica. Eppure dopo 50 secondi la Lazio segna subito con il destro a giro di Rovella ma l’arbitro annulla su segnalazione del VAR annulla per un fallo su Anas. Lo stesso centrocampista laziale sbaglia un retropassaggio e Man bravo a rubare palla che con un sinistro perfetto realizza il gol del vantaggio parmigiano. Ancora Rovella è protagonista per i suoi al 7’ con il destro da fuori che termina sul fondo. Si rivede il Parma dopo 2’ con Bonny che si gira su passaggio di Anas spedendo abbondantemente fuori. Ci prova Zaccagni al 16’ su suggerimento di Isaksen ma la conclusione va a lato. I padroni di casa si riversano dalle parti laziali al 20’ con un tentativo di Anas servito da Man che viene neutralizzato da Provedel. Dopo 2’ è timido il tentativo di Rovella da fuori area che finisce tra le braccia si Suzuki. Capitan Delprato al 25’ prova dal limite dell’area piccola il tiro su passaggio di Bonny spedendo sul fondo. Lazio vicinissima due minuti più tardi con il colpo di testa di Castellanos salvato sulla linea da Balogh. La squadra di Baroni trova ancora un muro al 41’ quando sulla riga bianca è Valeri a strozzare la gioia del gol ad Isaksen. Al terzo di recupero Rossi concede inizialmente un rigore alla Lazio per un intervento di Keita su Zaccagni ma il VAR lo richiama e annulla il penalty accordato. Ad inizio ripresa è il Parma ad andare vicino al raddoppio al 49’ in contropiede con il mancino di Cancellieri che termina sull’eterno della rete. Due minuti dopo è Suzuki a chiudere in angolo la conclusione di Isaksen e dal corner successivo è miracoloso sull’incornata di Romagnoli. Così il Parma trova il raddoppio al 53’ con un gran tiro a giro di Anas su passaggio di Charpentier. Dieci minuti dopo sempre con un destro a rientrare è Sohm a cercare il tiro della domenica che però sorvola di poco il montante. Poi è Suzuki a sbarrare la porta al 72’ e al 76’ a Tchaouna con due grandi parate. Suzuki e Balogh non si capiscono su una palla vagante e Castellanos in spaccata mette dentro accorcia le distanze all’80’. La Lazio sulle ali dell’entusiasmo va alla ricerca del pari e all’85’ Tchaouna manda di poco a lato la sfera. Ma è il Parma al 90' a trovare il tris con Delprato lanciato solo davanti a Provedel che mette la parola fine all’incontro.