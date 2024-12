Novara, mister Gattuso: “Con il Lumezzane è stata una partita aperta”

Il primo tempo. “Oggi si è vista in campo una bella mezz’ora da parte di tutte e due le squadre, con una bella partita dove entrambe avrebbero potuto fare gol. È stata una partita aperta, abbiamo provato a fare pressioni più alte e con questo abbiamo forse concesso un po’ di campo agli avversari, ma il rischio era calcolato. Finché i ritmi sono rimasti alti si è intravista una bella partita e penso che il primo tempo sia stato giocato a viso aperto da ambedue le squadre”.

La ripresa. “Nella ripresa la mentalità in campo è cambiata e abbiamo pensato entrambe a non farci troppo male, le energie erano calate e ne è scaturito un pareggio giusto, anche se il secondo tempo non è stato come il primo”

Continuità. “Alla fine l’importante è il risultato, diamo continuità e i nostri punti in classifica aumentano. Direi che per oggi va bene così, anche se nella ripresa avremmo potuto creare qualcosa di meglio per ritagliarci delle situazioni da gol. Il Lumezzane è un’ottima squadra, con tante individualità importanti e sapevamo che commettere degli errori ci sarebbe potuto costare caro. Alla fine il pareggio ci può accontentare”.

Voce del verbo difendere. “La nostra difesa è costituita da ottimi giocatori, ma non c’è solo un reparto bensì un’intera squadra che difende. Nel calcio moderno tutti devono essere coinvolti nella fase difensiva, se non si fanno bene determinate cose, anche con la miglior difesa del mondo, si rischia ugualmente di subire gol. Detto questo, anche oggi i nostri difensori hanno fatto una grande partita”.

L’attacco. “I nostri attaccanti oggi hanno incontrato un po’ di difficoltà, un po’ perché si sarebbe potuti servirli in modo migliore, un po’ per la bravura dei difensori avversari. Per questo non hanno fatto una grandissima partita, ma nel complesso, per ciò che danno e per come si muovono in campo, rimango molto soddisfatto. Ongaro oggi non era in perfetta forma e con una buona condizione, per questo motivo è anche giustificato, a mio avviso”.

Infortuni. “Restano out sia Di Munno che Calcagni, forse Cannavaro potrebbe recuperare. In mezzo al campo, allo stato attuale, siamo pochi numericamente e bisogna trovare delle soluzioni, non tanto per l’undici iniziale quanto per i cambi in corsa dove sono più in difficoltà”.

Agyemang.“Ha provato a crearsi lo spazio giusto con la sua velocità, ha sempre fatto bene la prima parte, poi quando si è trattato di arrivare al cross non è mai riuscito a trovare il guizzo vincente. Diciamo che non è una delle sue qualità, anche se ci stiamo lavorando da un po’ in allenamento”.

Donadio. “Nel suo caso subentra il fatto che gli venga chiesto di svolgere più ruoli, anche nella stessa gara. Meno male che c’è la sua duttilità, perché in questo momento con le difficoltà che abbiamo ci consente di schierare in campo una buona formazione”.