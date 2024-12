Fiorentina-Empoli per la Coppa. Rebecca Corsi: "Sport per tutti"

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, in programma domani mercoledì 4 dicembre. Dopo aver ricevuto notizie rassicuranti sulle condizioni di Edoardo Bove, la squadra viola è tornata a concentrarsi sul campo. Una delle possibili novità di formazione potrebbe essere l'esordio stagionale di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006.

In un comunicato ufficiale, l'ACF Fiorentina ha dichiarato: "Viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore".

Parallelamente, l'Empoli FC si è fatto portavoce di un importante messaggio in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, celebrata oggi 3 dicembre. La Vicepresidente e Amministratore Delegato dell'Empoli, Rebecca Corsi, ha sottolineato l'importanza dell'inclusione nello sport: "Lo sport deve essere per tutti. Ogni barriera può essere superata e il mondo del calcio deve far di tutto per abbatterle. Ci tengo a sensibilizzare ancora una volta sui temi dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni tipo di barriera".

Rebecca Corsi ha anche ringraziato il Milan per l'accoglienza riservata alla squadra Special dell'Empoli: "I ragazzi hanno visitato Casa Milan, sono poi scesi sul terreno di gioco di San Siro prima della partita e uno di loro ha avuto la possibilità di entrare in campo con uno dei capitani come da iniziativa di Lega".

L'Empoli FC è da tempo impegnato in iniziative volte all'inclusione. Ogni estate, presso il Centro Sportivo di Monteboro, si svolge l'Empoli For Special Camp, dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità intellettiva e/o motoria. Il camp offre una settimana di sport e divertimento, coinvolgendo psicologi, educatori e infermieri.

Inoltre, la squadra Special dell'Empoli ha ottenuto importanti risultati sportivi vincendo la regular season della prima fase del torneo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e accedendo alle fasi finali a Tirrenia.

Rebecca Corsi, oltre al suo ruolo nell'Empoli FC, dal 2020 fa parte del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, contribuendo a sviluppare una società più inclusiva e a promuovere il mondo paralimpico e lo sport italiano.

Prossimi Appuntamenti

La sfida tra Fiorentina ed Empoli si preannuncia dunque ricca di spunti, non solo sportivi ma anche sociali. Il derby si preannuncia, come sempre, ricco di emozioni, con le squadre che cercheranno di avanzare in Coppa Italia con possibili nuovi protagonisti come Martinelli; l'Empoli inoltre continua a promuovere valori di inclusione e accessibilità dimostrando come il calcio possa essere un potente veicolo di cambiamento sociale.