Serie C/B: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 14ª giornata

Una giornata di squalifica per i due espulsi di giornata, Puntoriere del Termoli e Forgione del Chieti. Per cumulo di ammonizioni, fermati per una giornata altri cinque calciatori. Pesante squalifica, quattro giornate, per l’allenatore del Teramo Pomante. Un turno anche per l’allenatore del Castelfidardo Giuliodori.

Tutte le decisioni:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

POMANTE MARCO (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

Per aver protestato rivolgendo alla Terna espressioni offensive e blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIULIODORI MARCO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro. (R A - R AA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

LUZI LORENZO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

RIPA FRANCESCO (RECANATESE SSD A RL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUNTORIERE MARCO (CALCIO TERMOLI 1920)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FORGIONE COSIMO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MASCELLA MATTIA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

SINI SIMONE (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

FRANCO VALENTIN (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

TAFA SHAQIR (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

BOCCARDI FILIPPO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

LUCIANI TIZIANO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BOCCACCINI MATTEO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

GALESIO LUIS FABIAN (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

PASSALACQUA MARCO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

LOLIVA ANDREA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

BELLUSCI GIUSEPPE (RECANATESE SSD A RL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ROMIZI MARCO AUGUSTO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

ALFIERI VINCENZO (RECANATESE SSD A RL)

GEMINI MATTEO (SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MINICUCCI MANEL (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

SEVERINI MIRCO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

BARONE VINCENZO (CALCIO TERMOLI 1920)

CANCELLO ROSARIO (CALCIO TERMOLI 1920)

DELLA QUERCIA RICCARDO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

ERCOLANO SIMONE (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

PERRONE MARIO (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

BRUGARELLO MATTIA CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

MENNA THIAGO ERNESTO (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

PESARESI LORENZO (RECANATESE SSD A RL)

ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BELLUCCI FILIPPO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

CULTRARO GIOVANNI (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

QUARANTA IVO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BUSTOS CORDOBA GONZALO GABRIEL (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

LONCINI ALEX (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

FONTANA TOMMASO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)

GIANNINI MARIO (L’AQUILA 1927 SSDARL)

CARROZZO GIULIO GAETANO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

DI CAIRANO DAVIDE (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

BATTISTA NAZARENO (SAMBENEDETTESE SSDARL)

GUADALUPI LUCA (SAMBENEDETTESE SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BALIC ANDRIJA (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

D'EGIDIO STEFANO(CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)

GABBIANELLI GIANMARCO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

AMICI PIETRO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

COSTA ALESSANDRO (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

SECK MOUSSA (SORA CALCIO 1907)