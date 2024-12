La Molisana: pasta e calcio, un legame di passione ed emozioni

Pasta e calcio sono due pilastri della cultura italiana, accomunati dalla capacità di unire persone, trasmettere calore ed emozioni. La pasta è il piatto più consumato, il calcio lo sport più seguito: insieme raccontano una storia di tradizione, qualità e innovazione.

È proprio questo legame che La Molisana celebra con il progetto “Sponsor di emozioni”. Come Official Pasta, l’azienda sostiene dodici squadre, dalla Serie A alla Lega Pro, abbracciando un approccio “multi-squadre” che parla a tutti i tifosi, senza distinzione.

Lo spot dedicato è un tributo a chi vive il calcio con passione, che si tratti di una giornata allo stadio o di una serata davanti alla TV, magari accompagnata da una spaghettata in compagnia. Perché, come il calcio, la pasta unisce, fa festa e porta gioia. Un omaggio a una tradizione che fa battere il cuore dell’Italia.

"Lo spot vuole celebrare la forza delle emozioni che unisce i tifosi alle loro squadre del cuore e racconta il viaggio straordinario di chi affronta pioggia, neve, caldo torrido, file interminabili con entusiasmo e dedizione, trasformando ogni sacrificio in un atto d'amore - racconta Rossella Ferro, direttore marketing della Molisana - Il nostro impegno come sponsor nel sostenere i tanti club di calcio è un omaggio a ogni tifoso che trova nello sport un motore di emozioni e di speranza e un potente strumento per connettere persone e comunità. Abbiamo scelto di affidare il racconto di questa storia unica alla voce di Marino Bartoletti, uno dei più apprezzati giornalisti sportivi, per la sua capacità autentica di narrare le emozioni e i valori che solo lo sport sa trasmettere e che ringraziamo per la sua amichevole partecipazione".