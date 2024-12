Orgoglio Gattuso: “Novara, tiriamo fuori il meglio”

Vittoria in trasferta per il Novara FC contro il Trento che con il gol di Morosini ed i rigori di Ranieri ci permette di pensare che tutto può succede, qui sotto le parole di mister Gattuso appena dopo la conquista dei tre punti.

Solidità. “E’ stato un Novara solido, che ha saputo stare bene in campo e far fronte alle sofferenze quando si è presentata la necessità, la nostra è una squadra che in questo momento sta dando delle soddisfazioni, è un gruppo di ragazzi che anche oggi non ha mai mollato niente in una partita così difficile”.

Un buon avversario. “Devo fare i complimenti al Trento perché sono una squadra molto forte, giocano bene e hanno una grande intensità. Non era facile oggi, sull’1-0 però non ci siamo demoralizzati, abbiamo cercato di recuperarla e ne è venuta fuori una vittoria spettacolare. Nell’intervallo avevo detto ai ragazzi di stare attenti perché sapevo che anche nella ripresa il Trento sarebbe partito forte e così è stato, avevo chiesto di restare uniti, compatti e bene sul campo perché qualche spazio si sarebbe potuto aprire”.

Orgoglio. “Abbiamo la fortuna di disporre di giocatori bravi nelle ripartenze e siamo abili a sfruttare quegli spazi che gli avversari ci concedono. Devo fare dei grossi complimenti ai miei ragazzi, non ho effettuato cambi in corsa perché li avrei fatti se avessi visto che qualcuno non reggeva più, oggi la squadra sino all’ultimo è stata bene in campo e non ci sono stati cali a livello fisico, quindi ho optato per questa decisione”.

Nonostante le difficoltà’. “Siamo arrivati a questa gara in emergenza, anche se alla fine siamo riusciti ugualmente a fare una formazione importante. In settimana Agyemang, Ghiringhelli e Ongaro non si sono sempre allenati e non erano in perfette condizioni ma hanno stretto i denti e soprattutto hanno fatto una grandissima partita”.

Pensando al domani. “Adesso affronteremo la Triestina, una squadra che ha speso tanto e può contare su giocatori di grande spessore, è anche ritornato Tesser sulla panchina, quindi si prospetta un’altra partita molto difficile. La squadra sta lavorando molto bene. Anche nelle difficoltà il gruppo si unisce ancora di più tirando fuori il meglio e questo vale anche per il sottoscritto. Siamo contenti della nostra classifica ma il campionato è ancora lungo”.