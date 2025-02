Mister Gattuso raggiante nel post V. Verona: “Una bellissima vittoria”

Il Novara FC conquista il “Piola” con tre bellissime reti è una partita giocata quasi senza sbavature contro un avversario carico e in ascesa come la Virtus Verona. Mister Gattuso dichiara tutta la sua soddisfazione e l’orgoglio, nel post conferenza.

Intensi. “La squadra ha dimostrato subito di volere il risultato, in modo deciso e determinato, voleva ottenere a tutti i costi la vittoria e siamo risultati ancora intensi, come volevo e come avevamo dimostrato già contro l’Atalanta U23. Abbiamo fatto una grande partita, il risultato è meritato e siamo molto contenti anche perché in casa era da tanto tempo che non si vinceva. Anche io ero abbastanza determinato, perché nella gara d’andata non mi era andata giù per come avevamo perso, in particolare per l’episodio del rigore, ci tenevo ancora di più con la mia squadra, a portare a casa un risultato così importante”.

Bellissima vittoria. “C’è stata anche la prestazione, il modo di stare in campo e in tanti hanno fatto veramente bene. Abbiamo fatto davvero una grande partita e sono contento soprattutto per la mia squadra e per i tanti giocatori che, anche in un momento di difficoltà come questo, stanno tirando veramente il gruppo, in particolare chi era già presente qui l’anno scorso. Sulla carta potevamo essere un po’ in difficoltà, invece grazie anche a loro è venuta fuori una bellissima vittoria”.

Ongaro. “Bisogna precisare, perché le parole sono importanti all’interno ma anche all’esterno verso il pubblico e i tifosi che Ongaro non ha mai manifestato né ha mai detto di voler andare via. Magari qualcuno che gli sta vicino, o che lo gestisce, per altri interessi, potrebbe averlo influenzato trovando altre soluzioni per il ragazzo, complice il mercato aperto ma lui non ha mai detto di volersene andare. Con i due gol che ha messo a segno oggi, potrebbero arrivare anche altre richieste per lui quindi non so come andrà a finire. Posso solo dire che io alleno chi ho, l’importante è che ci siano ragazzi motivati e credo che oggi in tanti abbiano dimostrato che la squadra lo è, cerca di fare sempre grandi partite e soprattutto di ottenere dei risultati importanti come oggi. Ongaro ha disputato la sua miglior partita da quando è a Novara, anzi la seconda perché la più importante di tutte l’ha fatta a Fiorenzuola, lo scorso anno”.

Owusu. “Anche lui è un altro giocatore per il quale dobbiamo capire cosa fare perché, non per volontà nostra, ha manifestato la volontà di essere ceduto. Vedremo se riusciremo a convincerlo a rimanere, io ci ho provato in questi giorni, per noi potrebbe essere un giocatore importante. Per adesso viviamo un po’ alla giornata”.

Compatti. “Abbiamo dato un bel segnale, sono contento soprattutto per questo motivo,non era facile. Un segnale che è arrivato anche al sottoscritto, che può non sembrare ma ci soffre e mi ha fatto piacere che il gruppo abbia dimostrato grande unione, anche se non avevo dubbi al riguardo”.

Calcagni. “Lui ha qualità e personalità, non solo gioca bene ma fa anche giocare bene la squadra, quindi per noi lui è molto importante, specie in casa dove gli spazi sono minori e c’è bisogno di più palleggio o della giocata in verticale. Lui è il classico giocatore che ti permette di fare una partita con più o meno qualità. Con il suo rientro, il tasso tecnico della squadra è sicuramente aumentato”.

Donadio. “Dalla panchina non mi ero accorto che si fosse fatto male, adesso valuterà il dottore. Il suo cambio non era dovuto a quell’episodio, era tattico, solo dopo ho visto che zoppicava”.