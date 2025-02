Lecco-Novara 1-1, prosegue la serie positiva azzurra

Terzo risultato utile consecutivo per il Novara che pareggia uno a uno a Lecco, a Kritta risponde Ongaro e ne scaturisce un punto a testa tutto sommato giusto. Ora gli azzurri sono attesi da un finale di mese importante, il mercato cambierà la rosa, in campionato arriveranno le sfide contro Pro Patria e Pro Vercelli.

Ongaro recupera l’infortunio di Minelli, la prima frazione finisce uno a uno Subito pericoloso Basso con un colpo di testa sventato in angolo da Furlan, al 10’ il Lecco passa in vantaggio con Kritta, la sua conclusione dal limite non è irresistibile, l’errore di Minelli è evidente e costa caro agli azzurri. Al 15’ Morosini gira su assist da angolo di Donadio, ancora attento Furlan; al 21’Kritta vuole il bis ma stavolta Minelli non si lascia sorprendere, al 27’ il pareggio novarese, Ongaro servito in profondità è solo perché un contatto fortuito con Polito ha visto il difensore di casa avere la peggio, non ha problemi il canadese a infilare Furlan e mettere a segno la settima rete stagionale. Al 32’ sinistro di Ongaro che non inquadra la porta,

Poche occasioni nella ripresa, pareggio giusto Ripresa con meno emozioni, il Lecco fa la partita e colleziona calci d’angoli, al 36’ una mischia per poco non costa cara al Novara che in qualche modo si salva, al 44’ Tordini cerca il gol dell’ex, Minelli sventa in angolo, in pieno recupero ospiti vicino al gol vittoria, Osuwu trova sulla sua strada Furlan.

LECCO-NOVARA 1-1

Marcatore: 10’Kritta (L), 27’Ongaro (N)

Lecco (3-5-2): Furlan; Polito (28’st Ferrini), Marrone, Martic; Grassini, Ionita, Frigerio (28’st Di Gesù), Marino (46’st Galli), Kritta; Mendoza (28’st Tordini), Sipos. All. Volpe

Novara (3-5-2): Minelli; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti; Donadio, Basso, Ranieri (38’st Ghiringhelli), Calcagni, Agyemang; Ongaro, Morosini (23’st Owusu). All. Gattuso

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Note: Corner 12-6. Ammoniti Grassini e Martic per il Lecco, Ranieri per il Novara. Spettatori 2700.