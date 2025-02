Benevento-Team Altamura 1-1: brutto stop interno per i giallorossi

Al "Vigorito" si gioca il match tra Benevento e Team Altamura, valido per la 23a giornata del campionato di Serie C Now girone C. I giallorossi hanno una partita in meno, dopo il rinvio del match di Potenza e hanno bisogno dei tre punti dal momento che il Monopoli è adesso primo in classifica. Auteri opta per il 4-2-3-1 con Manfredini tra i pali; Oukhadda, Berra, Tosca, Ferrara in difesa; Viviani, Prisco a centrocampo; Lamesta, Manconi, Simonetti alle spalle di Perlingieri, schierato come punta avanzata.

La partita inizia con una fase di studio tra le due squadre. Al 6° minuto, Minesso degli ospiti ha la prima occasione pericolosa, ma la palla finisce fuori. All'11° minuto, i giallorossi protestano per un presunto tocco di mano in area di De Santis, ma l'arbitro Sacchi di Macerata lascia proseguire il gioco. Al 17° minuto, il Benevento passa in vantaggio con un colpo di testa di Manconi su calcio d'angolo battuto da Lamesta. Due minuti dopo, lo stesso Manconi viene ammonito per un fallo su D'Amico. Dopo il vantaggio, il Benevento subisce l'offensiva dei pugliesi: al 26° minuto, su cross di D’Amico, Minesso tira di sinistro, ma Berra devia in corner. Il Benevento sfiora il raddoppio al 30° minuto con un tiro di sinistro di Lamesta, ma Viola para senza problemi. Ancora pericolosa la Strega al 32° minuto con un destro di Viviani dal limite, ma Viola non si fa sorprendere. Al 35° minuto, il portiere dell'Altamura si supera su una bella azione personale di Perlingieri. Nei minuti finali del primo tempo, il Benevento ci prova prima con Lamesta e poi con Oukhadda, ma è il Team Altamura a trovare il gol del pareggio al 42° minuto con un sinistro dalla distanza di Minesso che sorprende Manfredini. Il primo tempo si chiude sull'1-1.

Nella ripresa, l'allenatore pugliese Daniele Di Donato effettua subito un cambio: entra Rizzi al posto di Mane. Al 54° minuto, Ortisi dell'Altamura viene ammonito. Nei minuti successivi, il Benevento ci prova prima con una punizione di Lamesta e poi con un tiro di Manconi, ma viene deviato. Al 60° minuto, per gli ospiti entra Andreoli al posto di Ganfornina. Al 65° minuto, Auteri effettua i primi cambi: entrano Pinato e Acampora al posto di Prisco e Lamesta. Acampora, appena entrato, sfiora il vantaggio con un tiro potentissimo che colpisce il palo. Al 71° minuto, ci riprova, ma il tiro finisce sul fondo. Al 72° minuto, nuovo cambio in attacco: entra Lanini al posto di Perlingieri. Al 77° minuto, Simone sostituisce Minesso, mentre per il Benevento entrano Starita e Borello al posto di Manconi e Simonetti. All'83° minuto, Viviani prova una conclusione, ma spara alto. Dopo 5 minuti di recupero, la partita tra Benevento e Altamura termina. È una brutta battuta d'arresto casalinga per la Strega, che raggiunge il Monopoli al primo posto in classifica con 44 punti.