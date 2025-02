Coppa Seconda e Terza Novara, l'esito dei gironi della prima fase

Otto squadre uscenti dai sei gironi di cui si componeva quest'edizione da record della Coppa Seconda e Terza categoria organizzata dalla Delegazione provinciale novarese, otto squadre che iscrivono i propri nomi ai quarti di finale della competizione e che conosceranno il proprio futuro nei prossimi giorni tramite il sorteggio che decreterà la composizione delle sfide a gara unica.

Sono Rmantin, Virtus Mulino Cerano, River Sesia, Olimpia Sant'Agabio, Varallo Pombia e Dormelletto Comignago ad aver vinto i rispettivi gironi, alle quali si aggiungono Pernatese e San Maurizio (la prima per punti conquistati, la seconda per la miglior differenza reti tra le rimanenti) come migliori seconde dei sei gironi. Solo le ultime due sono già certe di giocare la propria sfida di quarto di finale in trasferta (a meno che vengano estratte nello stesso quarto di finale) mentre per le altre saranno i bussolotti a decidere non solo la sfida ma anche il campo sul quale questa si terrà.

Molti i gironi che si sono decisi all'ultima curva, con la sfida del terzo e ultimo turno che è stata spesso decisiva per scrivere la classifica e determinare il passaggio agli ottavi come successo nel girone A dove l'atteso confronto di Galliate tra Rmantin e Sporting Borgolavezzaro che si giocavano il passaggio del turno non ha certo deluso le attese, con la squadra di Grigatti ad imporsi al termine di uno scoppiettante match terminato 4-3.

Qualcosa di molto simile ma con forse ancor maggior suspence è accaduto anche al "Bellotti" di Cerano dove la Virtus Mulino ha conquistato la qualificazione da prima pareggiando in rimonta (1-1) la gara con la Pernatese andata per prima in vantaggio e qualificandosi al primo posto grazie alla miglior differenza reti nei confronti dei novaresi di Putrino (+6 contro +5). Una delusione solo passeggera per i granata che con 7 punti sono risultati la migliore tra le seconde classificate, guadagnandosi ugualmente il pass per i quarti di finale.

Ultima gara decisiva anche nel girone C dove al River Sesia è bastato pareggiare (2-2) con il Lumellogno per tenere a distanza un Barengo andato giù pesante col Caltignaga (4-0) anche per migliorare una differenza reti che avrebbe potuto essere importante nei conteggi finali e che ha estromesso dal prosieguo del percorso i bianconeri di Mazzola solo in virtù del pesante 5-0 subito proprio a Recetto e che ha portato a 0 la differenza tra gol fatti e gol dalla formazione di Terza categoria.

Tutto facile nel girone D per la corazzata Olimpia Sant'Agabio che ha tenuto fede al pronostico vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno e con 17 reti segnate nelle tre gare giocate senza subirne, chiuso con il 5-0 rifilato nel primo tempo alla Libertas Vaprio. Inutile la rincorsa al passaggio del turno della Castellettese alla quale non è bastato vincere la gara finale per 6-0 per cancellare il medesimo punteggio subito dalla formazione di Talarico, chiudendo la propria corsa con un +2 in differenza reti che suona come una beffa visto che all'ultima qualificata è bastato un gol in più per andare avanti.

Nel girone E il Varallo Pombia batte di misura il San Maurizio all'ultimo turno grazie alla rete del neo arrivato Fornara, chiudendo prima a punteggio pieno il proprio percorso. Ma gioisce anche il San Maurizio che sarà l'unica rappresentante di Terza categoria ai quarti di finale dopo aver conquistato il secondo pass riservato alle formazioni arrivate in piazza d'onore soprattutto grazie al 4-1 esterno rifilato a settembre al Soccer Gattico Veruno che ha fatto la differenza lasciando in dote il +3 come differenza reti che è stato decisivo ai fini dell'esito finale.

Chiude il girone F dove il Dormelletto Comignago perde a sorpresa l'ultima sfida con l'Oleggio Castello (1-2), un derby sempre molto sentito, ma con la consapevolezza che il risultato sarebbe stato inutile ai fini della qualificazione finale - già ottenuta - perché il Maggiora pur vincendo la propria sfida con il Meina (come poi successo, 1-0) e appaiando la squadra di Ponzio in classifica sarebbe risultata comunque seconda in virtù dello scontro diretto che sorrideva ai biancoblu (3-0).

Le classifiche:

Girone A - Rmantin 9, Sporting Borgolavezzaro 6 (+2), San Rocco 3, Libertas Rapid 0.

Girone B - Virtus Mulino Cerano 7 (+6), Pernatese 7 (+5), Voluntas Novara 1 (-4), Polisportiva San Giacomo 1 (-7).

Girone C - River Sesia 7, Barengo 6 (0), Caltignaga 3, Lumellogno 1.

Girone D - Olimpia Sant'Agabio 9, Castellettese 6 (+2), Mezzomerico 3, Libertas Vaprio 0.

Girone E - Varallo Pombia 9, San Maurizio 6 (+3), Riviera d'Orta 3, Soccer Gattico Veruno 0.

Girone F - Dormelletto Comignago 6, Maggiora 6 (0), Oleggio Castello 4, Meina 1.