Novara-Pro Patria 2-1, rimonta vincente azzurra nella ripresa

Continua il buon inizio 2025 del Novara, gli azzurri mantengono immacolata la media inglese battendo due a uno in casa la Pro Patria in rimonta, un successo griffato dal nuovo acquisto Da Graca subito in gol e che fa dimenticare in fretta Ongaro al passo d’addio. Settimana delicata per la formazione di Gattuso, potrebbe arrivare la penalizzazione, c’è la fine del mercato e domenica prossima alle 12.30 il derby delle risaie contro la Pro Vercelli.

Errore Lorenzini, Novara sotto all’intervallo Pro Patria subito pericolosa con una girata di Mehic, al 20’ clamoroso errore di Lorenzini, Minelli salva su Mehic ma non può nulla su Ferri; alla mezzora destro di Morosini, si oppone con bravura Rovida, al 36’ cross di Calcagni per Morosini che di testa manda alto.

Subito in gol Da Graca, il Novara festeggia la vittoria nel derby del Ticino Al 12’ ci prova ancora Morosini con un’acrobazia che termina alta sulla traversa, si chiude la carriera di Ongaro con la maglia azzurra, Osuwu appena entrato impegna severamente Rovida, il Novara preme, un colpo di testa di Lorenzini non inquadra la porta, gli azzurri pareggio con il nuovo acquisto appena entrato Da Graca che riceve da Osuwu e di prima intenzione non lascia scampo a Rovida, il Novara completa la rimonta con uno sfortunato autogol di Mehic, nel finale Osuwu calcia a lato ma è la Pro Patria ad andare vicino al pareggio con un palo di Beretta.

NOVARA-PRO PATRIA 2-1

Marcatori: 20’Ferri (P), 26’st Da Graca (N), 29’st Autorete di Mehic (N).

Novara: Minelli, Cannavaro, Lorenzini, Khailoti, Donadio, Calcagni (22’st Cancola), Ranieri, Basso (10’st Gerardini), Agyemang, Morosini (18’st Da Graca), Ongaro (10’st Osuwu). All. Gattuso

Pro Patria: Rovida, Barlocco (40’st Citterio), Bashi, Mehic (36’st Palazzi), Beretta, Pitou (36’st Rocco), Renault, Ferri, Somma (36’st Piran), Mallamo (30’st Toci), Coccolo. All. Colombo

Arbitro: Dorillo di Torino.

Note: Corner 2-5. Ammoniti Osuwu per il Novara, Mallamo, Somma e Barlocco per la Pro Patria. Spettatori 1789