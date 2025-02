VAR confermato nei play off/out di Serie C e nella finale di Coppa

La Lega Pro ha annunciato ufficialmente che, per il secondo anno consecutivo, il VAR verrà utilizzato in tutte le gare dei playoff e playout di Serie C NOW in programma fra maggio e giugno. La tecnologia sarà inoltre presente nella doppia sfida di finale di Coppa Italia, in calendario il 25 marzo e l’8 aprile. Questa importante novità caratterizzerà anche la stagione 2024-25, garantendo ai direttori di gara un ulteriore strumento di supporto nel momento clou del campionato.

L’annuncio giunge dal Consiglio Direttivo della Lega Pro, che ha approvato il progetto per estendere l’uso del VAR a oltre quaranta partite. Una scelta in linea con la politica adottata lo scorso anno, quando la terza serie professionistica italiana aveva fatto da apripista nell’implementazione di questa tecnologia su un ampio numero di incontri decisivi.

La presenza del VAR nella fase post season della Serie C risponde a un duplice obiettivo. Da un lato, si punta a ridurre il margine d’errore in decisioni che possono risultare determinanti per la promozione o la permanenza nella categoria; dall’altro, si offre uno spettacolo sempre più professionale e avvincente ai tifosi, che negli ultimi playoff hanno fatto registrare numeri record di presenze negli stadi.

L’adozione del VAR dimostra la volontà della Lega Pro di continuare a investire in innovazioni tecnologiche, migliorando la qualità e la regolarità delle competizioni. In un campionato in cui la posta in palio cresce di anno in anno, garantire una direzione di gara più sicura e trasparente è un segnale positivo per tutto il movimento calcistico di Serie C.

Con l’avvicinarsi dei mesi decisivi, l’attenzione è ora rivolta al rettangolo di gioco, dove squadra e arbitri si preparano a vivere un finale di stagione che promette emozioni e fair play grazie al supporto del VAR.

Matteo Marani: “La nostra Lega per il secondo anno di seguito ha deciso di produrre un grande sforzo tecnologico, produttivo e organizzativo per offrire ai propri club lo strumento necessario nel momento più importante della stagione. Voglio ringraziare l’AIA, la CAN A e B e la CAN C per il supporto che ci hanno accordato e la FIGC per il sostegno al progetto”.