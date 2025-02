D'Aversa: "Abbiamo messo in difficoltà la Juventus per tutta la gara"

All’Allianz Stadium, la Juventus ha messo in scena un emozionante "ribaltone", impadronendosi del Lunch Match con un 4-1 che ha fatto tremare i tifosi. L’Empoli, in vantaggio già nei primi minuti: al 4’ minuto De Sciglio, su un corner dalla destra di Henderson, segna il gol d’apertura. Poco dopo i toscani sembrano destinati a raddoppiare grazie a un rigore concesso su Maleh; il Var interviene prontamente revocando il penalty per un fallo di mano di Anjorin.

Il primo tempo si chiude con l’Empoli avanti per 1-0. Secondo tempo difficile per gli ospiti; gli infortuni costringono l’Empoli a ridisegnare la formazione offrendo alla Juventus l’opportunità di reagire. Kolo Muani pareggia i conti con un gol di prepotenza seguito, poco dopo, da una splendida conclusione di Weah che, grazie alla deviazione proprio di Kolo Muani, porta i bianconeri in vantaggio.

Il doppio cartellino a Maleh lascia l’Empoli in dieci, sigillando il destino della partita: finisce 4-1 con le reti nel finale di Vlahovic e Conceicao.

Un match carico di emozioni, dove la Juventus ha saputo rialzarsi e imporre il proprio ritmo, regalando ai tifosi una spettacolare rimonta. “Per chi non ha visto la partita può pensare che oggi non ci sia stata gara – ha dichiarato mister D’Aversa a fine gara –, ma la realtà dice che abbiamo messo in difficoltà la Juventus per tutta la partita. Devo evidenziare la grandissima prestazione fino all'occasione di Colombo, quando eravamo già in 10. Poi dopo il 3-1 la partita è andata sul binario che non rispecchia quanto si è visto in campo. Il rammarico? Gli infortuni e non aver mantenuto continuità per tutti i 90′, senza esser riusciti ad unire la prestazione con risultato positivo. Dobbiamo guardare avanti, ripartendo dal fatto che si è messo in difficoltà una squadra che è tra le migliori 24 in Europa; il punteggio è pesante, ma i ragazzi non devono farsi influenzare. Io sono orgoglioso di quanto hanno fatto oggi”.

“Peccato perché fino all’occasione di Colombo – ha dichiarato Luca Marianucci, alla prima da titolare in Serie A – siamo rimasti in partita e ce la siamo giocata. La Juventus ha iniziato il secondo tempo molto forte. Dopo aver subito i due gol abbiamo ripreso a giocare, dispiace per il risultato finale perché è troppo severo. Siamo comunque orgogliosi della prestazione fatta. Anche in dieci abbiamo dimostrato che ci siamo e quella che è la nostra identità. Siamo un gruppo che ci crede fino alla fine e che può raggiungere il suo obiettivo”.