Škoda Fabia 130 Ed: tecnologia, stile e sicurezza in un'unica auto

Nel 2025 Škoda celebra un traguardo storico: 130 anni di attività. Fondata nel 1895 come L&K, la casa automobilistica boema ha attraversato oltre un secolo di evoluzione, diventando uno dei brand più longevi e apprezzati a livello globale. Per commemorare questo anniversario, dopo Kamiq, Škoda Italia ha deciso di lanciare la versione 130 Edition di Fabia. Una variante che prende il posto della precedente versione Style, ma la arricchisce con una dotazione ancora più completa in termini di design, connettività e tecnologia.

Fin dal debutto della sua quarta generazione, la Škoda Fabia ha registrato un crescente successo tra i clienti italiani. Nel 2024 è stata l'auto più richiesta dai privati, anche grazie all'ampia gamma di motorizzazioni, molte delle quali adatte ai neo-patentati. Con l’arrivo della versione 130 Edition, Fabia si afferma come la più tecnologica e accessoriata di sempre, disponibile con i motori 1.0 MPI da 80 CV, 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV, quest’ultimo anche con cambio DSG.

La Fabia 130 Edition si distingue per una serie di caratteristiche premium incluse di serie. Dal punto di vista estetico, il modello si arricchisce con la vernice metallizzata bicolore, i vetri posteriori oscurati e i cerchi in lega da 16” che riprendono la tonalità del tetto, creando un look moderno e sofisticato. Sul fronte tecnologico, la connettività è garantita dalla compatibilità con gli smartphone via wireless, dal display touch da 8” e dal sistema Care Connect, che permette di interagire con l’auto a distanza tramite un’app dedicata. Infine, l’esperienza di guida è resa ancora più confortevole grazie a funzioni come l’apertura keyless, la retrocamera e i sensori di parcheggio.

La sicurezza è un aspetto centrale nella progettazione della nuova Fabia. Il modello offre di serie sette airbag, inclusi quello per le ginocchia del conducente (con possibilità di aggiungere due airbag laterali posteriori come optional). Tra i sistemi di assistenza alla guida spicca il Travel Assistant, che integra il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia, migliorando la sicurezza nei lunghi viaggi. A richiesta, è disponibile anche il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco evoluto, capace di rilevare veicoli in avvicinamento fino a 70 metri di distanza, avvisando il conducente in caso di pericolo.

Tra le dotazioni più utili della Fabia 130 Edition c’è il Park Assist, un sistema di parcheggio semi-automatico che opera fino a 40 km/h, rilevando gli spazi disponibili – sia paralleli che trasversali alla strada – e gestendo in autonomia i movimenti dello sterzo per completare la manovra senza difficoltà.

Con la 130 Edition, Škoda offre ai propri clienti un pacchetto completo che coniuga eleganza, tecnologia e sicurezza in una delle compatte più apprezzate sul mercato italiano. Un’edizione speciale per celebrare una storia lunga 130 anni, proiettata con successo verso il futuro.

Per il mese di febbraio, Fabia è disponibile a partire da 70 € al mese (TAN 2,49% - TAEG 3,83%). Finanziamento di € 14.935,70 (compreso spese istruttoria pratica di € 360,00) in 35 rate. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 13.549,19 per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km.

