Novara-Alcione 1-1, azzurri salvi quasi al novantesimo

Soffre il Novara ma raccoglie un pareggio prezioso contro l'Alcione, alla rete nel primo tempo di Palombi risponde al novantesimo il nuovo acquisto novarese Akpa Chukwu al suo esordio con la maglia azzurra.

Azzurri in difficoltà per le assenze di Ranieri, Ghiringhelli, Basso, Bertoncini e Da Graca alla quale si aggiunge l'infortunio di Asencio dopo mezzora di gioco, la prima frazione è difficile per la formazione di casa che la termina sotto di un gol senza mai rendersi pericolosa. Diversa la ripresa, il Novara getta il cuore oltre l'ostacolo e nel finale raggiunge il meritato pareggio.

Ora gli azzurri sono attesi dalla delicata trasferta sul campo della Pergolettese sabato prossimo.